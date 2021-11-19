Почти 70% опрошенных россиян заявили о финансовых трудностях

Аналитики отметили, что россияне стали более оптимистичными в прогнозах по своему финансовому положению, чем в 2020 г. 24% респондентов ждут, что их финансовое положение улучшится: в 2019 г. так считали 26% опрошенных, а в 2020 г. – 10%.