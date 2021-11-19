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Общество

Почти 70% опрошенных россиян заявили о финансовых трудностях

Ведомости

69% россиян заявили, что испытывают финансовые сложности, при этом 24% опрошенных надеются, что их материальное положение улучшится в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса Центра исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ. В опросе приняли участие более 2000 человек старше 18 лет.

Согласно результатам опроса, 29% заявили, что доход их семьи в месяц легко позволяет удовлетворять основные потребности. 69% опрошенных испытывают определенные финансовые трудности: чаще всего об этом говорят респонденты в возрасте 51-65 лет и жители сел. В 2020 г. о материальных трудностях заявили 66% опрошенных.

Аналитики отметили, что россияне стали более оптимистичными в прогнозах по своему финансовому положению, чем в 2020 г. 24% респондентов ждут, что их финансовое положение улучшится: в 2019 г. так считали 26% опрошенных, а в 2020 г. – 10%.

В конце октября ВЦИОМ сообщил, что 59% россиян считают материальное положение своих семей средним, 15% — хорошим, 25% — плохим. При этом экономическое положение страны назвали хорошим 10% опрошенных. 39% считают его плохим, 48% — средним.

Ранее по теме: Более половины россиян назвали свое финансовое положение средним

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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