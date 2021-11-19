Почти 70% опрошенных россиян заявили о финансовых трудностях
69% россиян заявили, что испытывают финансовые сложности, при этом 24% опрошенных надеются, что их материальное положение улучшится в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса Центра исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ. В опросе приняли участие более 2000 человек старше 18 лет.
Согласно результатам опроса, 29% заявили, что доход их семьи в месяц легко позволяет удовлетворять основные потребности. 69% опрошенных испытывают определенные финансовые трудности: чаще всего об этом говорят респонденты в возрасте 51-65 лет и жители сел. В 2020 г. о материальных трудностях заявили 66% опрошенных.
Аналитики отметили, что россияне стали более оптимистичными в прогнозах по своему финансовому положению, чем в 2020 г. 24% респондентов ждут, что их финансовое положение улучшится: в 2019 г. так считали 26% опрошенных, а в 2020 г. – 10%.
В конце октября ВЦИОМ сообщил, что 59% россиян считают материальное положение своих семей средним, 15% — хорошим, 25% — плохим. При этом экономическое положение страны назвали хорошим 10% опрошенных. 39% считают его плохим, 48% — средним.