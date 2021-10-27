Более половины россиян назвали свое финансовое положение средним

При этом экономическое положение страны назвали хорошим 10% опрошенных. 39% считают его плохим, 48% — средним. «За последний год россияне материальное положение своей семьи устойчиво оценивали выше, чем экономическое положение в стране. Иными словами, индекс оценки семейного материального благополучия всегда значительно превосходил индекс оценки экономического положения в стране, при этом наибольший разрыв между ними был в июне 2021 г. (48 п. против 11 п. соответственно, разница более чем в четыре раза)», — сообщили аналитики. Ближе всего индексы были друг к другу в январе этого года — 48 п. и 30 п. соответственно, разница в 1,6 раза.