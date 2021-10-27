Более половины россиян назвали свое финансовое положение средним
59% россиян назвали материальное положение своих семей средним, 15% — хорошим, 25% — плохим, говорится в результатах опроса ВЦИОМа, в котором приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
При этом экономическое положение страны назвали хорошим 10% опрошенных. 39% считают его плохим, 48% — средним. «За последний год россияне материальное положение своей семьи устойчиво оценивали выше, чем экономическое положение в стране. Иными словами, индекс оценки семейного материального благополучия всегда значительно превосходил индекс оценки экономического положения в стране, при этом наибольший разрыв между ними был в июне 2021 г. (48 п. против 11 п. соответственно, разница более чем в четыре раза)», — сообщили аналитики. Ближе всего индексы были друг к другу в январе этого года — 48 п. и 30 п. соответственно, разница в 1,6 раза.
В марте ВЦИОМ сообщил о снижении «индекса счастья» в России с 67 до 64 пунктов. По данным социологов, 80% россиян чувствуют себя счастливыми в той или иной мере. Чаще всего оптимистично настроены респонденты с хорошим достатком (93%) и люди с высшим образованием (85%). Полностью несчастными себя назвали 5% опрошенных, а скорее несчастными — 11%. Каждый десятый объяснил свое самочувствие «плохим положением дел в стране». Еще 9% сказали, что им не хватает денег, а 6% пожаловались на низкий уровень жизни и задержку зарплаты.