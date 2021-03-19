ВЦИОМ сообщил о падении уровня счастья россиян

Чаще всего причиной счастья респонденты называли наличие семьи и благополучия в ней: так ответили 26% участников опроса. Примечательно, что с момента последнего подобного исследования в ноябре 2020 г. доля таковых снизилась на 8 п.п. Тогда она была максимальной за всю историю проведения такого опроса, то есть с апреля 2012 г. Сейчас же показатель находится на минимальном с ноября 2016 г. уровне.