ВЦИОМ сообщил о падении уровня счастья россиян
«Индекс счастья» россиян с прошлой весны снизился, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Индекс счастья», показывающий, насколько счастливыми чувствуют себя россияне, снизился за год с 67 до 64 пунктов.
«Большинство россиян чувствуют себя в целом в той или иной мере счастливыми — 80%, при этом более трети выражают полную уверенность в этом (36%). В большей степени оптимистично настроены россияне с хорошим достатком (93%), а также соотечественники с высшим полным или неполным образованием (85%)» — сообщили социологи.
Чаще всего причиной счастья респонденты называли наличие семьи и благополучия в ней: так ответили 26% участников опроса. Примечательно, что с момента последнего подобного исследования в ноябре 2020 г. доля таковых снизилась на 8 п.п. Тогда она была максимальной за всю историю проведения такого опроса, то есть с апреля 2012 г. Сейчас же показатель находится на минимальном с ноября 2016 г. уровне.
Еще 25% опрошенных аргументировали свое счастливое состояние тем, что они здоровы, а их близкие — живы. 21% участников опроса назвал поводом для счастья детей, а 17% — хорошую работу. Материальный достаток является причиной счастья лишь для 9% респондентов. Полностью несчастными себя назвали 5% опрошенных, а скорее несчастными — 11%. Каждый десятый объяснил свое самочувствие «плохим положением дел в стране». Еще 9% сказали, что им не хватает денег, а 6% пожаловались на низкий уровень и задержку зарплаты.