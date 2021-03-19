Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

ВЦИОМ сообщил о падении уровня счастья россиян

Ведомости

«Индекс счастья» россиян с прошлой весны снизился, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Индекс счастья», показывающий, насколько счастливыми чувствуют себя россияне, снизился за год с 67 до 64 пунктов.

«Большинство россиян чувствуют себя в целом в той или иной мере счастливыми — 80%, при этом более трети выражают полную уверенность в этом (36%). В большей степени оптимистично настроены россияне с хорошим достатком (93%), а также соотечественники с высшим полным или неполным образованием (85%)» — сообщили социологи.

Чаще всего причиной счастья респонденты называли наличие семьи и благополучия в ней: так ответили 26% участников опроса. Примечательно, что с момента последнего подобного исследования в ноябре 2020 г. доля таковых снизилась на 8 п.п. Тогда она была максимальной за всю историю проведения такого опроса, то есть с апреля 2012 г. Сейчас же показатель находится на минимальном с ноября 2016 г. уровне.

Еще 25% опрошенных аргументировали свое счастливое состояние тем, что они здоровы, а их близкие — живы. 21% участников опроса назвал поводом для счастья детей, а 17% — хорошую работу. Материальный достаток является причиной счастья лишь для 9% респондентов. Полностью несчастными себя назвали 5% опрошенных, а скорее несчастными — 11%. Каждый десятый объяснил свое самочувствие «плохим положением дел в стране». Еще 9% сказали, что им не хватает денег, а 6% пожаловались на низкий уровень и задержку зарплаты. 

Ранее по теме: ВЦИОМ оценил уровень счастья в России
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных