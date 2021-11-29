ЦБ сохранил прежний прогноз по темпам роста ВВП России

ЦБ также отмечает, что для возвращения к целевому уровню инфляции придется сохранить жесткую денежно-кредитную политику. «Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», — добавила Набиуллина. Она отметила, что если сейчас не вернуть инфляцию к цели, то российская экономика окажется в инфляционной спирали, которую будет не остановить.