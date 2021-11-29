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Экономика

ЦБ сохранил прежний прогноз по темпам роста ВВП России

Ведомости

Банк России сохранил свой прежний прогноз по темпам роста российской экономики на 2021 г. Этот показатель остался в диапазоне 4-4,5%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса.

«Мы ожидаем по этому году, что темпы роста будут 4-4,5%, на следующие годы — 2-3%», — сказала Набиуллина (цитата по «РИА Новости). При этом Минэкономразвития прогнозирует, что темпы роста ВВП по итогам года не превысят 4,2%.

ЦБ также отмечает, что для возвращения к целевому уровню инфляции придется сохранить жесткую денежно-кредитную политику. «Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», — добавила Набиуллина. Она отметила, что если сейчас не вернуть инфляцию к цели, то российская экономика окажется в инфляционной спирали, которую будет не остановить.

По данным ЦБ, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% против 7,4% месяцем ранее, что было связано с повышением продовольственной инфляции. При этом на 22 ноября она замедлилась до 8,05%. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года составит от 7,4 до 7,9%, в следующем году — от 4 до 4,5%, а затем будет находиться вблизи целевых 4%.

ЦБ в текущем году повысил ключевую ставку уже шесть раз в попытке сдержать рост цен. Весной регулятор увеличил ставку на 0,75 процентного пункта, летом — на 1,5 п. п., осенью — еще на 1 п. п., подняв ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция по состоянию на 22 ноября замедлилась до 8,05%. ЦБ намерен опустить ставку до нейтрального уровня в 5-6% не раньше 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных