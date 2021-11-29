ЦБ сохранил прежний прогноз по темпам роста ВВП России
Банк России сохранил свой прежний прогноз по темпам роста российской экономики на 2021 г. Этот показатель остался в диапазоне 4-4,5%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса.
«Мы ожидаем по этому году, что темпы роста будут 4-4,5%, на следующие годы — 2-3%», — сказала Набиуллина (цитата по «РИА Новости). При этом Минэкономразвития прогнозирует, что темпы роста ВВП по итогам года не превысят 4,2%.
ЦБ также отмечает, что для возвращения к целевому уровню инфляции придется сохранить жесткую денежно-кредитную политику. «Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», — добавила Набиуллина. Она отметила, что если сейчас не вернуть инфляцию к цели, то российская экономика окажется в инфляционной спирали, которую будет не остановить.
По данным ЦБ, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% против 7,4% месяцем ранее, что было связано с повышением продовольственной инфляции. При этом на 22 ноября она замедлилась до 8,05%. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года составит от 7,4 до 7,9%, в следующем году — от 4 до 4,5%, а затем будет находиться вблизи целевых 4%.
ЦБ в текущем году повысил ключевую ставку уже шесть раз в попытке сдержать рост цен. Весной регулятор увеличил ставку на 0,75 процентного пункта, летом — на 1,5 п. п., осенью — еще на 1 п. п., подняв ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция по состоянию на 22 ноября замедлилась до 8,05%. ЦБ намерен опустить ставку до нейтрального уровня в 5-6% не раньше 2023 г.