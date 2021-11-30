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Экономика

Цена нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с сентября

Ведомости

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов во вторник, 30 ноября, опустилась ниже $71 за баррель впервые с 10 сентября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

По состоянию на 9:54 мск январские фьючерсы на Brent подешевели на 3,5% по сравнению с закрытием предыдущего дня торгов до $70,86 за баррель. Американская нефть WTI опустилась в цене до $67,52 за баррель (-3,47%).

На фоне дешевеющей нефти в начале торговой сессии падал и российский рынок акций: индекс Мосбиржи снизился на 0,99%, до 3841,24 пункта. Долларовый индекс РТС упал до 1615,46 (-1,42%).

Цены на нефть перешли к снижению, в частности, после того, как пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что в Вашингтоне в настоящий момент не намерены пересматривать свое решение о высвобождении нефти из стратегического резерва страны, несмотря на падение цен из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса.

23 ноября США объявили о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов, чтобы снизить цены на сырье для американцев. Вместе с Вашингтоном такое решение приняли другие страны — потребители нефти, включая Индию, Японию, Южную Корею и Великобританию.

Такое решение было принято, чтобы снизить цены на бензин для американцев и устранить несоответствие между спросом, вызванным пандемией, и предложением, отмечалось в заявлении президента США Джо Байдена. Накануне старший советник госсекретаря по энергетической безопасности Амос Хохштейн сообщил, что США готовы высвободить дополнительные запасы нефти, если это потребуется для регулирования цен на нефтяном рынке.

Ранее по теме: В США допустили еще один выпуск запасов нефти из стратегических резервов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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