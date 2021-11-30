Цена нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с сентября

Цены на нефть перешли к снижению, в частности, после того, как пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что в Вашингтоне в настоящий момент не намерены пересматривать свое решение о высвобождении нефти из стратегического резерва страны, несмотря на падение цен из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса.