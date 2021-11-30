Набиуллина заявила, что жесткая ДКП не сдерживает экономический рост России

По данным ЦБ, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% против 7,4% месяцем ранее, что было связано с повышением продовольственной инфляции. При этом на 22 ноября она замедлилась до 8,05%. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года составит от 7,4 до 7,9%, в следующем году — от 4 до 4,5%, а затем будет находиться вблизи целевых 4%.