Набиуллина заявила, что жесткая ДКП не сдерживает экономический рост России
Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка не сдерживает экономический рост России, выдача потребительских и корпоративных кредитов растет высокими темпами, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии 13-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»
«Мы видим, что наша политика сейчас не сдерживает темпы экономического роста, потому что кредиты растут высокими темпами — не только потребительские кредиты, которые мы охлаждаем, но и корпоративные кредиты: по последним данным, там больше 11%», — заявила Набиуллина.
Она отметила, что с помощью такой денежно-кредитной политики в совокупности с экономической политикой властям удается добиться экономического роста без всплеска роста цен. Россияне, по ее словам, стали очень чувствительными к росту цен, их реакцию на инфляцию Набиуллина назвала «болезненной».
ЦБ в текущем году повысил ключевую ставку уже шесть раз в попытке сдержать рост цен. Весной регулятор увеличил ставку на 0,75 процентного пункта, летом — на 1,5 п. п., осенью — еще на 1 п. п., подняв ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция по состоянию на 22 ноября замедлилась до 8,05%. ЦБ намерен опустить ставку до нейтрального уровня в 5-6% не раньше 2023 г.
По данным ЦБ, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% против 7,4% месяцем ранее, что было связано с повышением продовольственной инфляции. При этом на 22 ноября она замедлилась до 8,05%. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года составит от 7,4 до 7,9%, в следующем году — от 4 до 4,5%, а затем будет находиться вблизи целевых 4%.