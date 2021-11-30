В ВТБ заявили о выходе ESG-повестки на первый план в политике и экономике

Ранее Центробанк заявил, что регулирование ESG-повестки в мире сейчас идет в ускоренном режиме. Отставание от других государств грозит России снижением конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики страны и финансового рынка на международной арене, отмечал регулятор. Расширение вклада финансового рынка в достижение целей устойчивого развития ЦБ назвал одним из приоритетов развития финрынка в ближайшие три года.