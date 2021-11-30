В ВТБ заявили о выходе ESG-повестки на первый план в политике и экономике
Факторы устойчивого развития (ESG) сейчас вышли на первый план в экономике и политике, заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев на одной из сессий форума «Россия зовет!».
«Прежде всего, я хотел бы отметить резкое ускорение технологической трансформации, переход торговли в онлайн, появление новых цифровых валют. Мы работаем и учимся в удаленном режиме. Факторы устойчивого развития выходят на первый план политической и экономической повестки сегодняшнего дня», — сказал он.
Соловьев отметил, что сейчас люди существуют в новой реальности. Та, в свою очередь, «находится под влиянием нескольких глобальных факторов», причем один из главных — технологическая трансформация.
Ранее Центробанк заявил, что регулирование ESG-повестки в мире сейчас идет в ускоренном режиме. Отставание от других государств грозит России снижением конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики страны и финансового рынка на международной арене, отмечал регулятор. Расширение вклада финансового рынка в достижение целей устойчивого развития ЦБ назвал одним из приоритетов развития финрынка в ближайшие три года.