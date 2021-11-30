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Экономика

В ВТБ заявили о выходе ESG-повестки на первый план в политике и экономике

Ведомости

Факторы устойчивого развития (ESG) сейчас вышли на первый план в экономике и политике, заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев на одной из сессий форума «Россия зовет!».

«Прежде всего, я хотел бы отметить резкое ускорение технологической трансформации, переход торговли в онлайн, появление новых цифровых валют. Мы работаем и учимся в удаленном режиме. Факторы устойчивого развития выходят на первый план политической и экономической повестки сегодняшнего дня», — сказал он.

Соловьев отметил, что сейчас люди существуют в новой реальности. Та, в свою очередь, «находится под влиянием нескольких глобальных факторов», причем один из главных — технологическая трансформация. 

Ранее Центробанк заявил, что регулирование ESG-повестки в мире сейчас идет в ускоренном режиме. Отставание от других государств грозит России снижением конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики страны и финансового рынка на международной арене, отмечал регулятор. Расширение вклада финансового рынка в достижение целей устойчивого развития ЦБ назвал одним из приоритетов развития финрынка в ближайшие три года.

Ранее по теме: ЦБ назвал основные приоритеты развития финрынка в ближайшие три года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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