Путин: в России будут прорабатывать новые меры социальной поддержки

На встрече с депутатами Госдумы 12 октября Путин рассказывал о планах в ближайшие три года выделить на поддержку россиян 41,5 трлн руб. По словам министра финансов Антона Силуанова, до 2024 г. на дополнительные меры соцподдержки 5 млн семей с детьми будет потрачено 2,1 трлн руб. из федерального бюджета. Путин ранее также предлагал с 2022 г. индексировать материнский капитал в зависимости от фактического, а не прогнозируемого уровня инфляции.