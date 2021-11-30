Путин: в России будут прорабатывать новые меры социальной поддержки
Правительство рассмотрит новые меры поддержки граждан, исходя из возможностей бюджета. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
Путин напомнил о ряде уже принятых мер социальной поддержки граждан с небольшими доходами, куда входят единовременные выплаты в размере 10 000 руб. пенсионерам и семьям с детьми.
«Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет, — сказал президент. — При этом важно сохранять ответственный подход к макроэкономической сфере». Он добавил, что запланированные меры поддержки граждан укладываются в рамки бюджета и будут выполнены в полном объеме.
На встрече с депутатами Госдумы 12 октября Путин рассказывал о планах в ближайшие три года выделить на поддержку россиян 41,5 трлн руб. По словам министра финансов Антона Силуанова, до 2024 г. на дополнительные меры соцподдержки 5 млн семей с детьми будет потрачено 2,1 трлн руб. из федерального бюджета. Путин ранее также предлагал с 2022 г. индексировать материнский капитал в зависимости от фактического, а не прогнозируемого уровня инфляции.