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Экономика

Путин: в России будут прорабатывать новые меры социальной поддержки

Ведомости

Правительство рассмотрит новые меры поддержки граждан, исходя из возможностей бюджета. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

Путин напомнил о ряде уже принятых мер социальной поддержки граждан с небольшими доходами, куда входят единовременные выплаты в размере 10 000 руб. пенсионерам и семьям с детьми. 

«Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет, — сказал президент. — При этом важно сохранять ответственный подход к макроэкономической сфере». Он добавил, что запланированные меры поддержки граждан укладываются в рамки бюджета и будут выполнены в полном объеме.

На встрече с депутатами Госдумы 12 октября Путин рассказывал о планах в ближайшие три года выделить на поддержку россиян 41,5 трлн руб. По словам министра финансов Антона Силуанова, до 2024 г. на дополнительные меры соцподдержки 5 млн семей с детьми будет потрачено 2,1 трлн руб. из федерального бюджета. Путин ранее также предлагал с 2022 г. индексировать материнский капитал в зависимости от фактического, а не прогнозируемого уровня инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных