Газета
Экономика

Путин заявил о стремлении России укрепить суверенитет без «крепостных стен»

Ведомости

Россия повышает свой суверенитет и при этом не стремится жить за «крепостными стенами», заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

Таким образом глава государства прокомментировал реплику представителя инвестиционного фонда из Великобритании о популярном среди международных инвесторов тезисе о том, что «Россия построила некую экономическую крепость среди развивающихся стран».

«Вы сказали о том, что мы создали экономическую крепость, — если так говорят, хорошо, но мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами, мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе экономического. И мы к этому, конечно, будем стремиться дальше. Но мы будем также добиваться этого в том числе и за счет нашей кооперации, сотрудничества с нашими партнерами во всем мире, там, где они этого хотят», — сказал Путин.

Ранее в ходе выступления на пленарной сессии форума глава государства заявил о достижении допандемийного уровня по важнейшим макроэкономическим показателям. Один из этих показателей — снижение уровня безработицы до 4,3%, отметил российский лидер, а рост российской экономики в этом году составит 4,7% ВВП. «Это не самый высокий в мире, мы прекрасно отдаем себе в этом отчет, но это все-таки для нас неплохой показатель», — отметил Путин.

Ранее по теме: Путин исключил «вбрасывание» денег в экономику России

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных