Путин заявил о стремлении России укрепить суверенитет без «крепостных стен»
Россия повышает свой суверенитет и при этом не стремится жить за «крепостными стенами», заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
Таким образом глава государства прокомментировал реплику представителя инвестиционного фонда из Великобритании о популярном среди международных инвесторов тезисе о том, что «Россия построила некую экономическую крепость среди развивающихся стран».
«Вы сказали о том, что мы создали экономическую крепость, — если так говорят, хорошо, но мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами, мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе экономического. И мы к этому, конечно, будем стремиться дальше. Но мы будем также добиваться этого в том числе и за счет нашей кооперации, сотрудничества с нашими партнерами во всем мире, там, где они этого хотят», — сказал Путин.
Ранее в ходе выступления на пленарной сессии форума глава государства заявил о достижении допандемийного уровня по важнейшим макроэкономическим показателям. Один из этих показателей — снижение уровня безработицы до 4,3%, отметил российский лидер, а рост российской экономики в этом году составит 4,7% ВВП. «Это не самый высокий в мире, мы прекрасно отдаем себе в этом отчет, но это все-таки для нас неплохой показатель», — отметил Путин.