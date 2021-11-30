Путин заявил о стремлении России укрепить суверенитет без «крепостных стен»

«Вы сказали о том, что мы создали экономическую крепость, — если так говорят, хорошо, но мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами, мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе экономического. И мы к этому, конечно, будем стремиться дальше. Но мы будем также добиваться этого в том числе и за счет нашей кооперации, сотрудничества с нашими партнерами во всем мире, там, где они этого хотят», — сказал Путин.