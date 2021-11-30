Путин исключил «вбрасывание» денег в экономику России
Россия не будет печатать деньги и «вбрасывать» их в экономику для достижения краткосрочных результатов, заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
«Очень важно понять, что мы не будем заниматься популизмом и не будем печатать деньги и вбрасывать их в экономику, добиваясь краткосрочных, сиюминутных результатов, не заботясь о том, что будет завтра», — сказал он.
Путин критически высказался о странах, которые проводили очень мягкую бюджетную политику. «Все это привело к чему? К глобальному росту инфляции», — сказал он, отвечая на вопрос, не следует ли России последовать примеру других государств. Ранее в ходе сессии глава государства назвал мягкую политику, проводимую большинством развитых стран, одной из ключевых причин роста цен в мире.
Путин отметил, что Россия проводит «определенную целенаправленную политику», которая, с одной стороны, направлена на обеспечение занятости, а с другой — на целевую поддержку определенных групп населения, нуждающихся в этом. Сюда, по словам президента, относятся, прежде всего, люди старшего поколения и семьи с детьми.
Глава государства отметил, что с момента, когда он впервые занял свой пост в 2000 г., число граждан, проживающих за чертой бедности, снизилось вдвое — до 20 млн человек. «В этом смысле у нас и экономика изменилась, и доходы людей изменились существенным образом в позитивном ключе», — отметил президент.
По словам Путина, доходы населения России снизились за последние несколько лет в связи с пандемией коронавируса, однако подобное наблюдается почти во всех странах мира. Реальные располагаемые доходы населения за девять месяцев текущего года выросли, добавил он.
По предварительным данным Росстата, объем реальных располагаемых доходов россиян в январе — сентябре 2021 г. вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Однако за первые девять месяцев прошлого года показатель упал на 3,5% в годовом выражении.
Ранее о том, что правительство России не поддерживает идею разовых выплат населению из-за пандемии коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он объяснил, что рубль не является резервной валютой и возможности для постоянной эмиссии нет. Критически о данной мере высказывалась и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, подобная мера угрожает разгоном инфляции и «вертолетные деньги» могут привести к повторению ситуации 1990-х гг.