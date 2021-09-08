Силуанов предупредил о последствиях «постоянной печати денег»

Силуанов порассуждал на тему, приводит ли мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика к «накачиванию экономики», стимулирует ли она экономический рост. В качестве примера глава Минфина привел Канаду, бюджет которой, по его словам, в 2020 г. увеличился в 1,5 раза, при этом выросла инфляция, а ВВП упал более чем на 5,5%. Схожая ситуация сложилась и в Турции, где потребительские цены повысились на 19%, а национальная валюта подешевела на четверть.