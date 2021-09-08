Силуанов предупредил о последствиях «постоянной печати денег»
Постоянная эмиссия денег в экономике грозит ростом инфляции и негативно сказывается на реальных доходах населения, заявил в ходе пленарной сессии «Московского финансового форума» министр финансов России Антон Силуанов.
«Экономический закон не обманешь. Нельзя постоянно печатать деньги и не платить за это, потому что за эмиссию, за большие дефициты, за высокую инфляцию платит-то кто? Граждане наши в первую очередь, и в первую очередь те, кто имеют невысокие доходы. Поэтому продолжение такой политики — ясно, что это тупиковый путь», — сказал он.
Силуанов порассуждал на тему, приводит ли мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика к «накачиванию экономики», стимулирует ли она экономический рост. В качестве примера глава Минфина привел Канаду, бюджет которой, по его словам, в 2020 г. увеличился в 1,5 раза, при этом выросла инфляция, а ВВП упал более чем на 5,5%. Схожая ситуация сложилась и в Турции, где потребительские цены повысились на 19%, а национальная валюта подешевела на четверть.
«И что, это результат, который, можно сказать, дает положительные эффекты? Да нет. Все очень нужно (делать. — Ред.) действительно дозированно, взвешенно, просчитанно. Здесь любая ошибка — это последствия на доходы и благосостояние людей, которые проживают в той или иной стране», — резюмировал министр.
Силуанов отметил, что российские власти «старались очень взвешенно подходить к использованию монетарных факторов» и к бюджетным тратам. «Не случайно сейчас при подготовке бюджета на следующую трехлетку мы выходим на нормальные уровни бюджета и бюджетной политики», — сказал он.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что эмиссия денег и раздача их населению приведет к взрывному росту инфляции. «Вертолетные деньги», по ее словам, спровоцируют ситуацию, напоминающую 1990-е гг., а на денежные знаки, которые выпустил ЦБ, будет трудно что-либо купить, потому что выплаты будут обесценены ростом цен.
В начале мая Силуанов заявил в интервью «Ведомостям», что «разбрасывать деньги с вертолета» можно было бы, если бы Россия печатала резервные валюты. В текущих же условиях страна себе такого позволить не может.
Российские власти проводили мягкую кредитно-денежную политику в 2020 г. и в начале 2021 г. на фоне пандемии коронавируса. Однако на фоне разогнавшейся инфляции, которая по итогам июля составила в годовом выражении 6,46% при цели в 4%, ЦБ стал повышать ключевую ставку. Сейчас она находится на уровне 6,5% после 4,25% в марте. По мнению экспертов, на заседании 10 сентября регулятор еще раз увеличит ставку.