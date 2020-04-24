Глава ЦБ раскритиковала идею безусловных выплат всем россиянам
Выпуск дополнительных денежных объемов и раздача денег населению без процентов приведет к взрыву инфляции, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Вертолетные деньги» приведут к ситуации, напоминающей 1990-е гг., и людям, которые получат эти денежные знаки, «будет на них тяжело что-то купить».
Термин «вертолетные деньги» ввел в оборот экономист Милтон Фридман в 1969 г. Моделируя экономическое влияние всеобщих единовременных выплат, он сравнил их с разбрасыванием денег с вертолета. Кризис, вызванный распространением коронавируса, побудил правительства разных стран рассмотреть идею всеобщих выплат. В США с марта большинство налогоплательщиков имеют право единоразово получить чек в $1200. В Великобритании компании могут получить гранты на покрытие 80% заработной платы сотрудникам, вплоть до 2500 фунтов стерлингов в месяц на каждого работника.
Ранее президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что, по его мнению, прямые выплаты всем гражданам могут позволить себе только богатые страны, а Россия – это развивающаяся страна. Он посчитал саму практику неправильной и сказал, что государство должно помогать тем, кто «попал в реально сложную ситуацию» – в частности, семьи с детьми, пенсионеры и безработные.
Набиулинна ответила на вопрос о раздаче денег на пресс-конференции, прошедшей после пересмотра экономического прогноза ЦБ на 2020–2022 гг. Регулятор отозвал свой прогноз о росте экономики на 1,5–2% в 2020 г., сделанный до связанных с коронавирусом ограничений. Теперь ЦБ ждет падения ВВП на 4–6%, цена барреля нефти в 2020 г. при этом ожидается $27. Также регулятор снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 5,5%.