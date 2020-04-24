Глава ЦБ раскритиковала идею безусловных выплат всем россиянам

Ранее президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что, по его мнению, прямые выплаты всем гражданам могут позволить себе только богатые страны, а Россия – это развивающаяся страна. Он посчитал саму практику неправильной и сказал, что государство должно помогать тем, кто «попал в реально сложную ситуацию» – в частности, семьи с детьми, пенсионеры и безработные.