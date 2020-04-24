Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Глава ЦБ раскритиковала идею безусловных выплат всем россиянам

Ведомости

Выпуск дополнительных денежных объемов и раздача денег населению без процентов приведет к взрыву инфляции, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Вертолетные деньги» приведут к ситуации, напоминающей 1990-е гг., и людям, которые получат эти денежные знаки, «будет на них тяжело что-то купить».

Термин «вертолетные деньги» ввел в оборот экономист Милтон Фридман в 1969 г. Моделируя экономическое влияние всеобщих единовременных выплат, он сравнил их с разбрасыванием денег с вертолета. Кризис, вызванный распространением коронавируса, побудил правительства разных стран рассмотреть идею всеобщих выплат. В США с марта большинство налогоплательщиков имеют право единоразово получить чек в $1200. В Великобритании компании могут получить гранты на покрытие 80% заработной платы сотрудникам, вплоть до 2500 фунтов стерлингов в месяц на каждого работника.

Ранее президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что, по его мнению, прямые выплаты всем гражданам могут позволить себе только богатые страны, а Россия – это развивающаяся страна. Он посчитал саму практику неправильной и сказал, что государство должно помогать тем, кто «попал в реально сложную ситуацию» – в частности, семьи с детьми, пенсионеры и безработные.

На ближайшие полгода россияне забудут о тратах

Эпидемия коронавируса изменила потребительские планы

Набиулинна ответила на вопрос о раздаче денег на пресс-конференции, прошедшей после пересмотра экономического прогноза ЦБ на 2020–2022 гг. Регулятор отозвал свой прогноз о росте экономики на 1,5–2% в 2020 г., сделанный до связанных с коронавирусом ограничений. Теперь ЦБ ждет падения ВВП на 4–6%, цена барреля нефти в 2020 г. при этом ожидается $27. Также регулятор снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 5,5%.

Ранее по теме: Президент банка «Открытие» оценил идею выплат всем россиянам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных