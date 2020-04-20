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Президент банка «Открытие» оценил идею выплат всем россиянам

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Прямые выплаты всем гражданам во время кризиса, связанного с распространением коронавируса, могут позволить себе только богатые страны, а Россия – это развивающаяся страна с «очень средними с точки зрения мировой иерархии доходами», сказал в интервью The Bell президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Государство, по его мнению, должно оказывать поддержку только семьям с детьми, пенсионерам, безработным – тем, кто «попал в реально сложную ситуацию».

«Я, например, вообще не считаю, что правильно раздавать деньги всем», – сказал Задорнов и отметил, что имеет в виду не только людей, но и организации. Он сравнил это с мерами социальной поддержки в «Открытии»: банк не применяет их к тем людям, чей заработок выше определенной суммы. Задорнов также не разделяет идею, что надо платить зарплаты сотрудникам компаний без доходов. Если же государство обязывает предпринимателей платить сотрудникам в любом случае, то взамен оно должно полностью освободить бизнес «от налогов, арендной платы, каких-то вмененных затрат», считает он.

В марте США анонсировали программу финансовой поддержки экономики в $2 трлн. Часть средств разделена между гражданами страны: большинство налогоплательщиков имеют право на получение разовой выплаты в $1200. В Великобритании компании вне зависимости от отрасли могут подать заявки на гранты, покрывающие до 80% фонда заработной платы предприятия, вплоть до 2500 фунтов стерлингов на сотрудника в месяц. В России право на кредит на зарплаты сотрудникам под ставку 0% имеют только компании из пострадавших отраслей – в частности, гостиницы, спортклубы и предприятия, связанные с авиаперевозками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных