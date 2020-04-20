Президент банка «Открытие» оценил идею выплат всем россиянам

«Я, например, вообще не считаю, что правильно раздавать деньги всем», – сказал Задорнов и отметил, что имеет в виду не только людей, но и организации. Он сравнил это с мерами социальной поддержки в «Открытии»: банк не применяет их к тем людям, чей заработок выше определенной суммы. Задорнов также не разделяет идею, что надо платить зарплаты сотрудникам компаний без доходов. Если же государство обязывает предпринимателей платить сотрудникам в любом случае, то взамен оно должно полностью освободить бизнес «от налогов, арендной платы, каких-то вмененных затрат», считает он.