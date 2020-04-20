Президент банка «Открытие» оценил идею выплат всем россиянам
Прямые выплаты всем гражданам во время кризиса, связанного с распространением коронавируса, могут позволить себе только богатые страны, а Россия – это развивающаяся страна с «очень средними с точки зрения мировой иерархии доходами», сказал в интервью The Bell президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Государство, по его мнению, должно оказывать поддержку только семьям с детьми, пенсионерам, безработным – тем, кто «попал в реально сложную ситуацию».
«Я, например, вообще не считаю, что правильно раздавать деньги всем», – сказал Задорнов и отметил, что имеет в виду не только людей, но и организации. Он сравнил это с мерами социальной поддержки в «Открытии»: банк не применяет их к тем людям, чей заработок выше определенной суммы. Задорнов также не разделяет идею, что надо платить зарплаты сотрудникам компаний без доходов. Если же государство обязывает предпринимателей платить сотрудникам в любом случае, то взамен оно должно полностью освободить бизнес «от налогов, арендной платы, каких-то вмененных затрат», считает он.
В марте США анонсировали программу финансовой поддержки экономики в $2 трлн. Часть средств разделена между гражданами страны: большинство налогоплательщиков имеют право на получение разовой выплаты в $1200. В Великобритании компании вне зависимости от отрасли могут подать заявки на гранты, покрывающие до 80% фонда заработной платы предприятия, вплоть до 2500 фунтов стерлингов на сотрудника в месяц. В России право на кредит на зарплаты сотрудникам под ставку 0% имеют только компании из пострадавших отраслей – в частности, гостиницы, спортклубы и предприятия, связанные с авиаперевозками.