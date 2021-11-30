Цена нефти Brent упала ниже $69 за баррель впервые с конца лета

Дешевеет и январский фьючерс нефти WTI — также на 6% за день. Сегодня к 20.08 мск его цена упала до $65,26 за баррель — минимума с 23 августа. На пике 25 октября топливо торговалось по $85,41. Этот показатель был рекордным с октября 2014 г.