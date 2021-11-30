Цена нефти Brent упала ниже $69 за баррель впервые с конца лета
Стоимость январского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $69 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. К 20.08 мск она достигла $68,41 — это минимум с 23 августа. За сегодняшний день Brent подешевела на 6%.
После этой даты топливо стало дорожать, такая динамика длилась до 25 октября. Тогда на пике Brent торговалась по $86,7 за баррель — по рекордной с октября 2018 г. стоимости.
Дешевеет и январский фьючерс нефти WTI — также на 6% за день. Сегодня к 20.08 мск его цена упала до $65,26 за баррель — минимума с 23 августа. На пике 25 октября топливо торговалось по $85,41. Этот показатель был рекордным с октября 2014 г.
Аналитики, опрошенные Reuters, заявили, что к резкому падению нефтяных цен привело заявление генерального директора Moderna Стефана Бансель. Накануне тот заявил изданию Financial Times, что существующие вакцины от коронавируса, вероятно, гораздо менее эффективны против нового штамма «омикрон», выявленного в Южной Африке в первой декаде ноября. На этом фоне существует риск введения государствами новых ограничений, которые приведут к падению спроса на топливо.
«Угроза спросу на нефть реальна. Еще одна волна ограничений может привести к снижению спроса на нефть до 3 млн баррелей в сутки в I квартале 2022 г., поскольку правительства ставят в приоритет безопасность здоровья над планами по возобновлению работы», — заявила старший аналитик по нефтяным рынкам Rystad Energy Луиза Диксон.
Сейчас растут опасения, что страны ОПЕК+ приостановят планы по увеличению предложения нефти на 400 000 баррелей в сутки в январе, отметил сырьевой аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар. «Мы думаем, что группа склонится к приостановке роста добычи в свете появления штамма «омикрон» и выпуска нефтяных запасов основными потребителями нефти», — сказал он. Заседание ОПЕК+ запланировано на 2 декабря.
23 ноября США объявили о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов, чтобы снизить цены на сырье для американцев. Вместе с Вашингтоном такое решение приняли другие страны — потребители нефти, включая Индию, Японию, Южную Корею и Великобританию.