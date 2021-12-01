Deutsche Bank спрогнозировал нефть дешевле $60 за баррель в 2022 году

Среди обозревателей нет единого мнения по уровню цен в следующем году. Накануне «Русснефть» сообщила, что закладывает в бизнес-план на 2022 г. цену нефти Brent в $65 за баррель, а JPMorgan предсказал подорожание этого вида топлива до $125 за баррель в 2022-м и $150 за баррель в 2023-м. Эти цифры совпадают с ожиданиями Bank of America, который в начале ноября предсказывал $120 за баррель в 2022 г.