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Экономика

Deutsche Bank спрогнозировал нефть дешевле $60 за баррель в 2022 году

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Цена нефти может опуститься ниже отметки $60 за баррель в следующем году из-за существенного увеличения предложения, передает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Deutsche Bank. Они прогнозируют, что снижение произойдет, даже если ОПЕК+ отложит согласованное ранее восстановление нефтедобычи.

Министры стран — членов нефтяного альянса проведут виртуальное заседание в четверг, 2 декабря, чтобы оценить влияние на рынок нового штамма коронавируса «омикрон» и решения ряда крупнейших импортеров высвободить часть стратегических резервов. Они также должны согласовать объемы добычи нефти на январь 2022-го. С августа текущего года ОПЕК+ наращивает добычу на 400 000 баррелей в сутки (б/с) ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 г. полностью нивелировать падение производства, вызванное пандемией.

В Deutsche Bank ожидают, что в случае приостановки добычи в рамках ОПЕК+ рынок все равно будет профицитным в январе — марте. Кроме того, они прогнозируют устойчивый рост спроса и его возвращение к допандемийному уровню до конца 2022 г.

В среду, 1 декабря, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой на февраль выросла на 4,6% к закрытию предыдущей сессии и достигла $72,45 за баррель по состоянию на 13:03 мск. Фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 4,26% на уровне $69.

Среди обозревателей нет единого мнения по уровню цен в следующем году. Накануне «Русснефть» сообщила, что закладывает в бизнес-план на 2022 г. цену нефти Brent в $65 за баррель, а JPMorgan предсказал подорожание этого вида топлива до $125 за баррель в 2022-м и $150 за баррель в 2023-м. Эти цифры совпадают с ожиданиями Bank of America, который в начале ноября предсказывал $120 за баррель в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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