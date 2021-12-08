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В Москве построят еще 50 зарядных станций для электромобилей

Ведомости

Правительство Москвы выделило 130 млн руб. на установку новых быстрых зарядных станций, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. До конца 2022 г. в столице появится 50 новых зарядных терминалов.

Сейчас в Москве 109 зарядных станций для электромобилей, из них 42 соответствуют новому городскому стандарту, который предусматривает их интеграцию в мобильное приложение «Московский транспорт». С помощью этого приложения водители могут построить маршрут до ближайшего терминала, забронировать время зарядки и активировать зарядную сессию, которая длится 20 минут. Всего к 2023 г. правительство города планирует разместить 600 станций.

По данным аналитического агентства «Автостат», на которые ссылается мэрия, за последние шесть лет количество зарегистрированных в столице электромобилей выросло в 8,5 раза — с 235 в конце 2015-го до почти двух тысяч в конце 2021-го. В Москве отменен транспортный налог на электрокары, а их владельцам разрешено бесплатно парковаться на платных уличных парковках и заряжать свои автомобили.

В ноябре стало известно о планах столичного дептранса закупить 200 электрокаров в следующем году (170 — для Центра организации дорожного движения, чьи машины фиксируют нарушения правил парковки, и 30 — для «Мосгортранса»).

Ранее по теме: Дептранс Москвы планирует приобрести 200 электромобилей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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