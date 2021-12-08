В Москве построят еще 50 зарядных станций для электромобилей

По данным аналитического агентства «Автостат», на которые ссылается мэрия, за последние шесть лет количество зарегистрированных в столице электромобилей выросло в 8,5 раза — с 235 в конце 2015-го до почти двух тысяч в конце 2021-го. В Москве отменен транспортный налог на электрокары, а их владельцам разрешено бесплатно парковаться на платных уличных парковках и заряжать свои автомобили.