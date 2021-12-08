В Москве построят еще 50 зарядных станций для электромобилей
Правительство Москвы выделило 130 млн руб. на установку новых быстрых зарядных станций, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. До конца 2022 г. в столице появится 50 новых зарядных терминалов.
Сейчас в Москве 109 зарядных станций для электромобилей, из них 42 соответствуют новому городскому стандарту, который предусматривает их интеграцию в мобильное приложение «Московский транспорт». С помощью этого приложения водители могут построить маршрут до ближайшего терминала, забронировать время зарядки и активировать зарядную сессию, которая длится 20 минут. Всего к 2023 г. правительство города планирует разместить 600 станций.
По данным аналитического агентства «Автостат», на которые ссылается мэрия, за последние шесть лет количество зарегистрированных в столице электромобилей выросло в 8,5 раза — с 235 в конце 2015-го до почти двух тысяч в конце 2021-го. В Москве отменен транспортный налог на электрокары, а их владельцам разрешено бесплатно парковаться на платных уличных парковках и заряжать свои автомобили.
В ноябре стало известно о планах столичного дептранса закупить 200 электрокаров в следующем году (170 — для Центра организации дорожного движения, чьи машины фиксируют нарушения правил парковки, и 30 — для «Мосгортранса»).