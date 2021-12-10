ФАС предупредила о росте тарифов ЖКУ примерно на 4%

Однако эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян заявил, что при индексации тарифов и платы за ЖКУ ФАС ориентируется не на реальную экономическую ситуацию, а на прогноз социально-экономического развития России и законопроект о федеральном бюджете. Оба документа предусматривают среднегодовую инфляцию в 2022 г. на уровне 4,3%.