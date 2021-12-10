ФАС предупредила о росте тарифов ЖКУ примерно на 4%
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России с 1 июля следующего года вырастут максимум на 4%, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«Социальная направленность государственной тарифной политики в отношении изменения оплаты за коммунальные услуги для населения сохранится в 2022 г.», — сказали «Известиям» в ведомстве.
По итогам ноября годовая инфляция в России составила рекордные с января 2016 г. 8,4%, отчитался Росстат 8 декабря. Вчера председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что по итогам всего 2021 г. показатель может сложиться выше предельного прогноза регулятора в 7,9%.
Однако эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян заявил, что при индексации тарифов и платы за ЖКУ ФАС ориентируется не на реальную экономическую ситуацию, а на прогноз социально-экономического развития России и законопроект о федеральном бюджете. Оба документа предусматривают среднегодовую инфляцию в 2022 г. на уровне 4,3%.
В пресс-службе ФАС также сообщили, что ведомство проконтролирует изменение цен ЖКУ и продолжит регулярный мониторинг тарифов. Регулятор указал, что, кроме инструмента предельных индексов изменения платы населения за коммунальные услуги, в России есть и другие механизмы поддержки граждан.
«Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю, и льготные тарифы для населения, а также льготы на присоединение к электрическим и газораспределительным сетям», — пояснили в ФАС.
В этом году тарифы ЖКУ выросли в среднем на 3,2%, что значительно ниже инфляции. По прогнозу ЦБ, инфляция в России вернется к цели в 4% во второй половине 2022 г.