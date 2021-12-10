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Экономика

ФАС предупредила о росте тарифов ЖКУ примерно на 4%

Ведомости

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России с 1 июля следующего года вырастут максимум на 4%, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Социальная направленность государственной тарифной политики в отношении изменения оплаты за коммунальные услуги для населения сохранится в 2022 г.», — сказали «Известиям» в ведомстве.

По итогам ноября годовая инфляция в России составила рекордные с января 2016 г. 8,4%, отчитался Росстат 8 декабря. Вчера председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что по итогам всего 2021 г. показатель может сложиться выше предельного прогноза регулятора в 7,9%.

Однако эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян заявил, что при индексации тарифов и платы за ЖКУ ФАС ориентируется не на реальную экономическую ситуацию, а на прогноз социально-экономического развития России и законопроект о федеральном бюджете. Оба документа предусматривают среднегодовую инфляцию в 2022 г. на уровне 4,3%.

В пресс-службе ФАС также сообщили, что ведомство проконтролирует изменение цен ЖКУ и продолжит регулярный мониторинг тарифов. Регулятор указал, что, кроме инструмента предельных индексов изменения платы населения за коммунальные услуги, в России есть и другие механизмы поддержки граждан.

«Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю, и льготные тарифы для населения, а также льготы на присоединение к электрическим и газораспределительным сетям», — пояснили в ФАС.

В этом году тарифы ЖКУ выросли в среднем на 3,2%, что значительно ниже инфляции. По прогнозу ЦБ, инфляция в России вернется к цели в 4% во второй половине 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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