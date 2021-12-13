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Экономика

Цена на газ в Европе превысила $1300 за тысячу кубометров впервые с октября

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов в понедельник, 13 декабря, поднялись выше отметки $1300 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость фьючерса на газ с поставкой в январе на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигала $1381 за 1 тыс. куб. м. Затем рост цен замедлился до $1358 за тысячу кубометров по состоянию на 12:11 мск, что на 8,25% выше расчетной цены в пятницу. Отметку $1300 сотовые цены на газ превысили впервые с октября. 

Подорожание природного газа произошло на фоне заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что газопровод «Северный поток — 2» не может быть введен в эксплуатацию, так как он не соответствует предписаниям ЕС. Для начала перекачки газа оператору трубопровода нужно получить одобрение Германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. В настоящее время процесс сертификации поставлен на паузу, так как оператору Nord Stream 2 AG, который базируется в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация не будет возобновлена. В российском МИД ожидают, что сертификация «Северного потока — 2» будет завершена весной 2022 г.

Биржевые цены на газ установили рекорд 6 октября: на открытии торгов они достигли исторического максимума в $1900 за тысячу кубометров, однако к концу торговой сессии упали до $1325. К началу ноября цены снизились до $750 за тысячу кубометров, однако к 1 декабря приблизились к $1095. Рекордный рост цен эксперты связывали с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, низкой выработкой электроэнергии ветроэнергетическими установками, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Ранее польский энергетический оператор PGNiG предупредил, что зима в Европе «будет тяжелой» из-за того, что спрос на газ сильно превышает предложение, а это, в свою очередь, обуславливает рекордно высокую стоимость этого вида топлива.

Ранее по теме: Глава МИД Германии назвал «Северный поток — 2» не соответствующим нормам ЕС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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