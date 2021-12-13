Цена на газ в Европе превысила $1300 за тысячу кубометров впервые с октября

Подорожание природного газа произошло на фоне заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что газопровод «Северный поток — 2» не может быть введен в эксплуатацию, так как он не соответствует предписаниям ЕС. Для начала перекачки газа оператору трубопровода нужно получить одобрение Германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. В настоящее время процесс сертификации поставлен на паузу, так как оператору Nord Stream 2 AG, который базируется в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация не будет возобновлена. В российском МИД ожидают, что сертификация «Северного потока — 2» будет завершена весной 2022 г.