Аналитики Finexpertiza зафиксировали резкий рост трат молодых семей в России
Потребительские расходы супругов до 35 лет в России во II квартале этого года выросли на 23,2% по сравнению с I кварталом и составили примерно 23 400 руб. в месяц на одного члена домохозяйства, говорится в основанном на опросных данных Росстата исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»). Темпы роста трат у данной категории населения почти в пять раз превзошли общий по стране показатель: расходы среднестатистической российской семьи за тот же период увеличились на 4,8% до 19 800 руб. на человека.
Ранее, в I квартале, разница в объеме трат между молодыми семьями и средним по стране значением составляла 100 руб., отметили эксперты. Во II квартале этот показатель достиг 3600 руб., резюмировали они.
Среди молодых людей, состоящих в браке, 70% относятся к поколению миллениалов: они родились в период 1981-1996 гг. Оставшаяся доля приходится на зумеров — людей, рожденных с 1997 по 2012 г. Таким образом, именно миллениалы «выступают как основной «экономический актив» семейной молодежи как по многочисленности, так и по платежеспособности», отметили аналитики.
«Молодые россияне являются активными потребителями, при этом миллениалы опережают по уровню доходов как самых юных, так и россиян в возрасте. Поэтому расходы молодых семей выросли значительно сильнее по сравнению со среднестатистическим российским домохозяйством», — пояснила президент Finexpertiza Global Елена Трубникова.
Она отметила, что сейчас в России наблюдается реализация отложенного спроса. Во-первых, люди тратят деньги, накопленные в период коронавирусных ограничений. В частности, граждане расходуют внутри страны средства, которые раньше оставляли за рубежом. Кроме того, на фоне роста инфляции, связанного, в первую очередь, с повышением мировых цен «практически на все товары», увеличился объем внутреннего потребления. Россияне, «опасаясь обесценения денег, нарастили покупки дорогостоящих товаров, таких как телевизоры, холодильники, автомобили», рассказала Трубникова.
Во II квартале более 80% потребительских расходов молодых семей пришлись на пять групп товаров и услуг. Так, примерно 40,9%, или 9600 руб. на человека, в структуре трат приходилось на продукты питания и безалкогольные напитки. Месячный продовольственный чек российского молодого семьянина вырос в среднем на 77,8% по сравнению с I кварталом, отметили аналитики. В то же время расходы среднестатистического домохозяйства на еду увеличились на 9,8% до 7000 руб.
Еще 15,3%, или 3600 руб., каждый член молодой семьи тратит на транспортные услуги, 10,9%, или 2600 руб., — на ЖКХ, 7,3%, или 1700 руб., — на одежду и обувь. 5,6% расходов, или 1300 руб. в месяц, приходятся на увеселительные, спортивные и культурные мероприятия.
На фоне роста потребительских расходов аналитики зафиксировали и увеличение доходов на 8,2% с учетом инфляции во II квартале по сравнению с I кварталом. Так, средний показатель на одного человека составил более 27 300 руб.
Годовая инфляция в России превысила целевой уровень Центробанка в 4% в конце 2020 г., после чего продолжила ускоряться. По итогам июня, то есть к концу II квартала, она составила 6,5%. В ноябре показатель достиг 8,4%, что стало рекордом с января 2016 г.