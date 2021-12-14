Аналитики Finexpertiza зафиксировали резкий рост трат молодых семей в России

Потребительские расходы супругов до 35 лет в России во II квартале этого года выросли на 23,2% по сравнению с I кварталом и составили примерно 23 400 руб. в месяц на одного члена домохозяйства, говорится в основанном на опросных данных Росстата исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»). Темпы роста трат у данной категории населения почти в пять раз превзошли общий по стране показатель: расходы среднестатистической российской семьи за тот же период увеличились на 4,8% до 19 800 руб. на человека.