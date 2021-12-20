Заведения фастфуда заняли 57% рынка российского общепита в 2021 году

По данным NPD Group, объем российского рынка фудсервиса практически восстановился после вызванного пандемией обвала в 2020 г. В январе — октябре текущего года расходы россиян на общепит лишь на 2% отстают от показателей 2019 г., однако количество посетителей заведений общепита за этот период все еще на 9% ниже уровня января — октября 2019-го.