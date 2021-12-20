Заведения фастфуда заняли 57% рынка российского общепита в 2021 году
Траты россиян на питание в заведениях фастфуда обеспечили рекордные 57% рынка общепита в 2021 г., подсчитали аналитики NPD Group.
«Россия по структуре рынка встала в один ряд с Китаем, США и Канадой, где доля фаст-фуда доходит до 60 %. При этом в европейских странах, как Великобритания, Германия и Франция, фаст-фуд занимает лишь 25-50 % индустрии фудсервиса», — отметила эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD Group Марина Лапенкова.
По данным NPD Group, объем российского рынка фудсервиса практически восстановился после вызванного пандемией обвала в 2020 г. В январе — октябре текущего года расходы россиян на общепит лишь на 2% отстают от показателей 2019 г., однако количество посетителей заведений общепита за этот период все еще на 9% ниже уровня января — октября 2019-го.
Рост доли ресторанов быстрого обслуживания на рынке общепита аналитики связывают с хорошей подготовленностью операторов к ограничительным мерам, принятым во время пандемии, — в том числе с инвестициями в развитие сервисов доставки и мобильных приложений.
Кроме того, говорится в исследовании, в начале пандемии клиенты демонстрировали большее доверие именно к крупным сетям, считая, что там лучше следят за соблюдением санитарных норм и регулярно дезинфицируют помещения.
Исследователи отметили, что потребление сместилось с ресторанных залов на квартиры, офисы, автомобили и другие пространства: так, если в январе — октябре 2020 г. вне ресторана потреблялось 35% заказов, то за аналогичный период текущего года этот показатель составил 53%. За 10 месяцев 2021 г. объем доставленных заказов вырос на 125% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.