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Экономика

Заведения фастфуда заняли 57% рынка российского общепита в 2021 году

Ведомости

Траты россиян на питание в заведениях фастфуда обеспечили рекордные 57% рынка общепита в 2021 г., подсчитали аналитики NPD Group.

«Россия по структуре рынка встала в один ряд с Китаем, США и Канадой, где доля фаст-фуда доходит до 60 %. При этом в европейских странах, как Великобритания, Германия и Франция, фаст-фуд занимает лишь 25-50 % индустрии фудсервиса», — отметила эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD Group Марина Лапенкова.

По данным NPD Group, объем российского рынка фудсервиса практически восстановился после вызванного пандемией обвала в 2020 г. В январе — октябре текущего года расходы россиян на общепит лишь на 2% отстают от показателей 2019 г., однако количество посетителей заведений общепита за этот период все еще на 9% ниже уровня января — октября 2019-го.

Рост доли ресторанов быстрого обслуживания на рынке общепита аналитики связывают с хорошей подготовленностью операторов к ограничительным мерам, принятым во время пандемии, — в том числе с инвестициями в развитие сервисов доставки и мобильных приложений.

Кроме того, говорится в исследовании, в начале пандемии клиенты демонстрировали большее доверие именно к крупным сетям, считая, что там лучше следят за соблюдением санитарных норм и регулярно дезинфицируют помещения.

Исследователи отметили, что потребление сместилось с ресторанных залов на квартиры, офисы, автомобили и другие пространства: так, если в январе — октябре 2020 г. вне ресторана потреблялось 35% заказов, то за аналогичный период текущего года этот показатель составил 53%. За 10 месяцев 2021 г. объем доставленных заказов вырос на 125% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных