Стоимость нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с конца ноября

Нефтяные котировки стали резко дешеветь в конце ноября на фоне сообщений об обнаружении на юге Африки нового штамма коронавируса, который впоследствии получил название «омикрон». Он содержит в себе 32 мутации, сообщала Всемирная организация здравоохранения, — больше, чем все предыдущие варианты вируса. На фоне этого на рынке появились опасения, что страны ужесточат антиковидные меры, закроют границы и потребление нефти снизится, отмечали аналитики.