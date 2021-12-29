Стоимость нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с конца ноября
Цена мартовского фьючерса нефти марки Brent сегодня к 18.49 мск достигла $80,02 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Показатель превысил порог в $80 впервые с 26 ноября.
Стоимость февральского фьючерса нефти марки WTI в 18.43 мск превысила $77 за баррель также впервые с 26 ноября. В целом нефть постепенно дорожает с 20 декабря.
Нефтяные котировки стали резко дешеветь в конце ноября на фоне сообщений об обнаружении на юге Африки нового штамма коронавируса, который впоследствии получил название «омикрон». Он содержит в себе 32 мутации, сообщала Всемирная организация здравоохранения, — больше, чем все предыдущие варианты вируса. На фоне этого на рынке появились опасения, что страны ужесточат антиковидные меры, закроют границы и потребление нефти снизится, отмечали аналитики.
Однако в конце декабря ситуация изменилась. Как сообщил сегодня эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, угроза локдаунов из-за «омикрона» в Европе «сместилась на 2022 г.», а «других негативных новостей не появлялось».
«Это позволяет участникам рынка осторожно делать ставки на дальнейшее восстановление, хотя прогнозируемый профицит в I квартале вызывает сомнения в том, что котировки смогут удержаться на высоких уровнях вблизи $80 за баррель», — сказал он.
Согласно базовому прогнозу инвестиционного банка Goldman Sachs, стоимость нефти марки Brent будет на уровне $85 за баррель в 2022-2023 гг. При этом эксперты допустили подорожание выше $100 за баррель в связи с ростом затрат нефтедобывающих компаний и в случае возникновения неожиданного дефицита предложения.