Разработчик «Цирконов» сообщил о планах по производству беспилотного такси

Ранее Министерство экономического развития вместе с «Яндексом» разработало программу по запуску беспилотников в коммерческую эксплуатацию. На первом этапе в ней будет участвовать дочерняя компания «Яндекса» «Яндекс. Испытания», но в дальнейшем допускается подключение к программе других разработчиков. Для доступа к ней нужно, чтобы к моменту подачи заявки беспилотники компаний тестировались на дорогах общего пользования как минимум год.