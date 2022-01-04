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Экономика

Разработчик «Цирконов» сообщил о планах по производству беспилотного такси

Ведомости

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», которая занимается в том числе разработкой российских гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Циркон», намерена производить беспилотные такси, сообщил президенту России Владимиру Путину генеральный директор корпорации Борис Обносов.

«На сегодняшний день мы смотрим производство в том числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси, для перевозки, в том числе грузов», — сказал он.

Обносов отметил, что в связи с этим к 2025 г. «Тактическое ракетное вооружение» произведет не 30%, а 28% гражданской продукции. Сейчас корпорации выполняет преимущественно оборонные заказы.

Ранее Министерство экономического развития вместе с «Яндексом» разработало программу по запуску беспилотников в коммерческую эксплуатацию. На первом этапе в ней будет участвовать дочерняя компания «Яндекса» «Яндекс. Испытания», но в дальнейшем допускается подключение к программе других разработчиков. Для доступа к ней нужно, чтобы к моменту подачи заявки беспилотники компаний тестировались на дорогах общего пользования как минимум год.

В России беспилотные автомобили тестируются на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана с 2018 г. В марте 2020 г. правительство разрешило делать это также на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областей, Краснодарского края, Чувашии, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В испытаниях в Москве участвуют беспилотные автомобили компании Yandex Self-Driving Group и «Сбера».

Ранее по теме: В России создают запретные зоны для беспилотных автомобилей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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