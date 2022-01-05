Минэнерго Украины заявило о блокировке Россией транзита угля из Казахстана
Транзит угля из Казахстана на Украину через Россию сейчас не идет, заявил на брифинге министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, это происходит из-за действий российской стороны.
«Есть заключенный контракт у «Центрэнерго» на 660 000 т казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее, в начале ноября, глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил Россию в воспрепятствовании осуществлению транзита энергетического угля из Казахстана на Украину. По его словам, блокировка происходит на уровне РЖД.
После этого пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр Уакпаев сказал, что Россия не блокировала поставку угля. При этом из-за загруженности инфраструктуры страны существуют некоторые ограничения, пояснил чиновник.
Представитель РЖД заявил «Ведомостям», что сейчас наблюдается повышенный спрос на перевозки угольной продукции в западном направлении со стороны российских и казахстанских грузоотправителей. За 10 месяцев 2021 г. РЖД перевезла транзитом 6,8 млн т угля из Казахстана, что стало «абсолютным рекордом перевозок за все время» и более чем на 40% превзошло показатель за аналогичный период прошлого года. Собеседник издания отметил, что приоритет распределения провозных способностей при избыточном спросе определяется правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД.