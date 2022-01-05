Минэнерго Украины заявило о блокировке Россией транзита угля из Казахстана

Представитель РЖД заявил «Ведомостям», что сейчас наблюдается повышенный спрос на перевозки угольной продукции в западном направлении со стороны российских и казахстанских грузоотправителей. За 10 месяцев 2021 г. РЖД перевезла транзитом 6,8 млн т угля из Казахстана, что стало «абсолютным рекордом перевозок за все время» и более чем на 40% превзошло показатель за аналогичный период прошлого года. Собеседник издания отметил, что приоритет распределения провозных способностей при избыточном спросе определяется правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД.