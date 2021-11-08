В Киеве считают, что Россия не пропускает на Украину казахстанский уголь

В Киеве считают, что Россия не пропускает на Украину казахстанский угольУгольщики не могут провезти дополнительное топливо из-за роста экспортного спроса, предполагают эксперты и участники рынка
4 ноября глава комитета Верховной рады (парламента) Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в соцсетях заявил, что Россия препятствует транзиту угля из Казахстана на Украину. «Технически блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем», – пояснил он. По его словам, ограничения связаны только с энергетическим углем.
На следующий день наличие ограничений подтвердила ТАСС казахстанская сторона. «Полностью Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны», – сказал пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр Уакпаев.
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