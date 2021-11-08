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В Киеве считают, что Россия не пропускает на Украину казахстанский уголь

Угольщики не могут провезти дополнительное топливо из-за роста экспортного спроса, предполагают эксперты и участники рынка
Ксения Потаева Василий Милькин
Сегодня нет ограничений на перевозку грузов в направлении Украины, но есть ограничения на прием грузов в Польшу, куда товары попадают через Украину / Наташа Шарапова для Ведомостей

4 ноября глава комитета Верховной рады (парламента) Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в соцсетях заявил, что Россия препятствует транзиту угля из Казахстана на Украину. «Технически блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем», – пояснил он. По его словам, ограничения связаны только с энергетическим углем.

На следующий день наличие ограничений подтвердила ТАСС казахстанская сторона. «Полностью Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны», – сказал пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр Уакпаев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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