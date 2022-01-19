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Экономика

Нефть Brent подорожала до $89 за баррель впервые с октября 2014 года

Ведомости

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $89 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В среду, 19 января, к 04:56 мск стоимость барреля росла до $89,02 за баррель. По состоянию на 7:00 мск котировки опустились до $88 за баррель (+2,47%). Последний раз цена на нефть превышала отметку $89 в октябре 2014 г. Мартовские фьючерсы на WTI торгуются в районе $86/барр., также установив рекорд с октября 2014-го.

Цены на нефть начали расти с конца августа прошлого года на фоне энергокризиса. Пик котировок пришелся на 20 октября, когда Brent достигла отметки $83,44/барр., после чего начался спад. С начала декабря котировки вновь перешли к росту.

Подорожание произошло на фоне ослабления опасений по поводу влияния «омикрон»-штамма коронавируса на спрос и роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Вечером 17 января йеменские повстанцы-хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников объекты на территории входящего в ОАЭ столичного эмирата Абу-Даби. В результате ударов ракет и дронов взорвались несколько цистерн с топливом и были повреждены объекты в аэропорту Абу-Даби. ОАЭ являются третьим по объему производителем нефти в ОПЕК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных