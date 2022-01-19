Нефть Brent подорожала до $89 за баррель впервые с октября 2014 года
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $89 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
В среду, 19 января, к 04:56 мск стоимость барреля росла до $89,02 за баррель. По состоянию на 7:00 мск котировки опустились до $88 за баррель (+2,47%). Последний раз цена на нефть превышала отметку $89 в октябре 2014 г. Мартовские фьючерсы на WTI торгуются в районе $86/барр., также установив рекорд с октября 2014-го.
Цены на нефть начали расти с конца августа прошлого года на фоне энергокризиса. Пик котировок пришелся на 20 октября, когда Brent достигла отметки $83,44/барр., после чего начался спад. С начала декабря котировки вновь перешли к росту.
Подорожание произошло на фоне ослабления опасений по поводу влияния «омикрон»-штамма коронавируса на спрос и роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Вечером 17 января йеменские повстанцы-хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников объекты на территории входящего в ОАЭ столичного эмирата Абу-Даби. В результате ударов ракет и дронов взорвались несколько цистерн с топливом и были повреждены объекты в аэропорту Абу-Даби. ОАЭ являются третьим по объему производителем нефти в ОПЕК.