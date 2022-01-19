Нефть Brent подорожала до $89 за баррель впервые с октября 2014 года

Подорожание произошло на фоне ослабления опасений по поводу влияния «омикрон»-штамма коронавируса на спрос и роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Вечером 17 января йеменские повстанцы-хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников объекты на территории входящего в ОАЭ столичного эмирата Абу-Даби. В результате ударов ракет и дронов взорвались несколько цистерн с топливом и были повреждены объекты в аэропорту Абу-Даби. ОАЭ являются третьим по объему производителем нефти в ОПЕК.