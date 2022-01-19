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Экономика

Песков назвал уровень инфляции в России неприемлемым

Ведомости

Уровень инфляции в России не является приемлемым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Давят внешние факторы, внутренние факторы – прежде всего инфляционные, которые прежде всего привели инфляцию к тому уровню, который есть. Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов и вернуть инфляцию к целевым показателям», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, и правительство, и Центральный банк справляются с основополагающей задачей по поддержанию микро- и макростабильности в экономике.

«Рубль то же самое. Рубль – это валюта, может быть волатильность, тоже могут быть негативные факторы, которые оказывают влияние. Но в этом как раз заключается ежедневная скрупулезная и очень ответственная работа перечисленных мной правительства и Центробанка по поддержанию макроэкономической стабильности», — отметил Песков.

Инфляция в России преодолела целевой уровень Центробанка в 4% в конце 2020 г., а затем продолжила ускоряться. Основной причиной такой динамики министр финансов Антон Силуанов ранее назвал «монетарные факторы». Правительство стремилось поддержать экономику и граждан в условиях пандемии коронавируса, увеличивая денежную массу. Это привело к «накачке» спроса при том, что объем предложения не вырос. Как следствие — повысились цены на товары и услуги. По оценке ЦБ, инфляция в России вернется к цели в 4% ближе к концу 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных