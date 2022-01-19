Песков назвал уровень инфляции в России неприемлемым

Инфляция в России преодолела целевой уровень Центробанка в 4% в конце 2020 г., а затем продолжила ускоряться. Основной причиной такой динамики министр финансов Антон Силуанов ранее назвал «монетарные факторы». Правительство стремилось поддержать экономику и граждан в условиях пандемии коронавируса, увеличивая денежную массу. Это привело к «накачке» спроса при том, что объем предложения не вырос. Как следствие — повысились цены на товары и услуги. По оценке ЦБ, инфляция в России вернется к цели в 4% ближе к концу 2022 г.