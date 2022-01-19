Песков назвал уровень инфляции в России неприемлемым
Уровень инфляции в России не является приемлемым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
«Давят внешние факторы, внутренние факторы – прежде всего инфляционные, которые прежде всего привели инфляцию к тому уровню, который есть. Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов и вернуть инфляцию к целевым показателям», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, и правительство, и Центральный банк справляются с основополагающей задачей по поддержанию микро- и макростабильности в экономике.
«Рубль то же самое. Рубль – это валюта, может быть волатильность, тоже могут быть негативные факторы, которые оказывают влияние. Но в этом как раз заключается ежедневная скрупулезная и очень ответственная работа перечисленных мной правительства и Центробанка по поддержанию макроэкономической стабильности», — отметил Песков.
Инфляция в России преодолела целевой уровень Центробанка в 4% в конце 2020 г., а затем продолжила ускоряться. Основной причиной такой динамики министр финансов Антон Силуанов ранее назвал «монетарные факторы». Правительство стремилось поддержать экономику и граждан в условиях пандемии коронавируса, увеличивая денежную массу. Это привело к «накачке» спроса при том, что объем предложения не вырос. Как следствие — повысились цены на товары и услуги. По оценке ЦБ, инфляция в России вернется к цели в 4% ближе к концу 2022 г.