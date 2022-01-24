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Бизнес

Абрамченко поручила разработать меры поддержки молочной отрасли

Ведомости

Профильные ведомства проработают дополнительные меры поддержки молочной отрасли в России. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам совещания, сообщает ее пресс-служба.

Ожидается, что эти меры позволят не допустить роста цен на молочную продукцию. «Вице-премьер поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 г.», — заявили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

По словам вице-премьера, в прошлом году объем поддержки, выделенной Минсельхозом предприятиям молочного скотоводства и производства молочной продукции в рамках «стимулирующей» и «компенсирующей» субсидий, составил порядка 54 млрд руб. Ожидается, что в текущем году размер господдержки останется на этом же уровне.

По данным Минэкономразвития, по итогам III квартала 2021 г. выручка переработчиков молочной продукции увеличилась на 14%, производителей молока — на 12%. В ноябре прошлого года Минсельхоз допустил подорожание молочной продукции в России из-за роста себестоимости производства и дополнительных расходов на обязательную цифровую маркировку, которая была введена с сентября. Как сообщало ведомство, стоимость сырого молока у производителей в октябре выросла в годовом выражении на 7,7%, пастеризованного — на 7,9%, сливочного масла — на 5,9% , сыров — на 4,1%.

Тогда в Минсельхозе сообщили, что в 2021 г. отрасль получит 10,6 млрд руб. субсидий на компенсацию части расходов на покупку кормов. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в бюджеты 35 регионов будет направлено более 6 млрд руб. субсидий, предназначенных для возмещения аграриям части прямых затрат на создание новых и модернизацию действующих объектов АПК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных