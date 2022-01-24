Абрамченко поручила разработать меры поддержки молочной отрасли
Профильные ведомства проработают дополнительные меры поддержки молочной отрасли в России. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам совещания, сообщает ее пресс-служба.
Ожидается, что эти меры позволят не допустить роста цен на молочную продукцию. «Вице-премьер поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 г.», — заявили в пресс-службе (цитата по ТАСС).
По словам вице-премьера, в прошлом году объем поддержки, выделенной Минсельхозом предприятиям молочного скотоводства и производства молочной продукции в рамках «стимулирующей» и «компенсирующей» субсидий, составил порядка 54 млрд руб. Ожидается, что в текущем году размер господдержки останется на этом же уровне.
По данным Минэкономразвития, по итогам III квартала 2021 г. выручка переработчиков молочной продукции увеличилась на 14%, производителей молока — на 12%. В ноябре прошлого года Минсельхоз допустил подорожание молочной продукции в России из-за роста себестоимости производства и дополнительных расходов на обязательную цифровую маркировку, которая была введена с сентября. Как сообщало ведомство, стоимость сырого молока у производителей в октябре выросла в годовом выражении на 7,7%, пастеризованного — на 7,9%, сливочного масла — на 5,9% , сыров — на 4,1%.
Тогда в Минсельхозе сообщили, что в 2021 г. отрасль получит 10,6 млрд руб. субсидий на компенсацию части расходов на покупку кормов. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в бюджеты 35 регионов будет направлено более 6 млрд руб. субсидий, предназначенных для возмещения аграриям части прямых затрат на создание новых и модернизацию действующих объектов АПК.