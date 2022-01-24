Абрамченко поручила разработать меры поддержки молочной отрасли

По данным Минэкономразвития, по итогам III квартала 2021 г. выручка переработчиков молочной продукции увеличилась на 14%, производителей молока — на 12%. В ноябре прошлого года Минсельхоз допустил подорожание молочной продукции в России из-за роста себестоимости производства и дополнительных расходов на обязательную цифровую маркировку, которая была введена с сентября. Как сообщало ведомство, стоимость сырого молока у производителей в октябре выросла в годовом выражении на 7,7%, пастеризованного — на 7,9%, сливочного масла — на 5,9% , сыров — на 4,1%.