МЭА ожидает замедления темпов роста спроса на газ в мире в 2022 году

Эксперты МЭА прогнозируют, что спрос на газ будет расти практически во всех основных регионах потребления из-за последствий энергетического кризиса в Европе и пандемии COVID-19. Ожидается, что в Северной Америке этот показатель увеличится на 1%, в Южной и Центральной Америке — менее чем на 1%, в Азии — на 5%. Единственный регион, где прогнозируется падение спроса, – Европа, там этот показатель может упасть более чем на 4% из-за расширения использования возобновляемых источников энергии.