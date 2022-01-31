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Экономика

МЭА ожидает замедления темпов роста спроса на газ в мире в 2022 году

Ведомости

Спрос на природный газ в мире в 2022 г. вырастет лишь на 0,9% против 4,6% годом ранее. Такой прогноз приводится в квартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) о глобальном рынке газа, опубликованном 31 января.

Как отмечают авторы доклада, мировой объем потребления газа в прошлом году достиг 4,063 трлн куб. м. Ожидается, что в 2022 г. этот показатель составит до 4,148 трлн кубометров.

В прошлом году спрос на газ значительно вырос на фоне восстановления мировой экономики после локдаунов, временного ухудшения погодных условий в Северной Америке, Европе и Азии, а также перебоев с подачей электроэнергии в некоторых регионах. За 12 месяцев объем международной торговли газом вырос на рекордные 9%, превысив отметку в 85 млрд куб. м, подсчитали в МЭА. Торговля СПГ за это время выросла на 6% по сравнению с 1% в 2020 г.

Рост спроса на газ в краткосрочной перспективе будет зависеть от погоды в течение отопительного сезона в Северном полушарии, говорится в отчете. «При нормальных температурах ожидается, что рост рынка природного газа замедлится из-за более высоких цен на газ и более слабого экономического роста, в то время как напряженность с поставками может ослабнуть», — отметили аналитики агентства.

Эксперты МЭА прогнозируют, что спрос на газ будет расти практически во всех основных регионах потребления из-за последствий энергетического кризиса в Европе и пандемии COVID-19. Ожидается, что в Северной Америке этот показатель увеличится на 1%, в Южной и Центральной Америке — менее чем на 1%, в Азии — на 5%. Единственный регион, где прогнозируется падение спроса, – Европа, там этот показатель может упасть более чем на 4% из-за расширения использования возобновляемых источников энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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