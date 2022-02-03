ПФР объявил о начислении пенсионерам доиндексированных пенсий
Пенсионеры с сегодняшнего дня начали получать проиндексированные на 8,6% относительно 2021 г. пенсии, сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).
Вдобавок таким гражданам стала поступать доплата за январь. Дело в том, что ранее в соответствии с законом о федеральном бюджете пенсии проиндексировали только на 5,9%, то есть в первый месяц 2022 г. они получили меньшие суммы. После внесения необходимых поправок в законодательство пенсионерам компенсируют разницу.
«Доставка пенсий через организации федеральной почтовой связи, банки и другие организации, занимающиеся доставкой пенсий, осуществляется с 3-е по 25-е число», — напомнил ПФР.
Когда принимался закон о федеральном бюджете, правительство предполагало, что инфляция по итогам 2021 г. будет существенно ниже, чем она оказалась на самом деле. Потребительские цены, по оценке Росстата, за прошлый год увеличились на 8,39% при цели Центробанка в 4%.
Ввиду этого 12 января президент России Владимир Путин поручил кабмину оперативно обеспечить доиндексацию размера пенсий выше уровня инфляции. Госдума приняла соответствующий законопроект 20 января, Совфед одобрил его 26 января, а глава государства подписал документ 28 января.
Теперь средний размер страховой пенсии по старости составляет 18 984 руб., рассказали ранее в Совфеде. В 2021 г. эта сумма составляла примерно 17 443 руб.