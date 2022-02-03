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Экономика

ПФР объявил о начислении пенсионерам доиндексированных пенсий

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Пенсионеры с сегодняшнего дня начали получать проиндексированные на 8,6% относительно 2021 г. пенсии, сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).

Вдобавок таким гражданам стала поступать доплата за январь. Дело в том, что ранее в соответствии с законом о федеральном бюджете пенсии проиндексировали только на 5,9%, то есть в первый месяц 2022 г. они получили меньшие суммы. После внесения необходимых поправок в законодательство пенсионерам компенсируют разницу.

«Доставка пенсий через организации федеральной почтовой связи, банки и другие организации, занимающиеся доставкой пенсий, осуществляется с 3-е по 25-е число», — напомнил ПФР.

Когда принимался закон о федеральном бюджете, правительство предполагало, что инфляция по итогам 2021 г. будет существенно ниже, чем она оказалась на самом деле. Потребительские цены, по оценке Росстата, за прошлый год увеличились на 8,39% при цели Центробанка в 4%.

Ввиду этого 12 января президент России Владимир Путин поручил кабмину оперативно обеспечить доиндексацию размера пенсий выше уровня инфляции. Госдума приняла соответствующий законопроект 20 января, Совфед одобрил его 26 января, а глава государства подписал документ 28 января.

Теперь средний размер страховой пенсии по старости составляет 18 984 руб., рассказали ранее в Совфеде. В 2021 г. эта сумма составляла примерно 17 443 руб.

Ранее по теме: Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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