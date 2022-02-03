ПФР объявил о начислении пенсионерам доиндексированных пенсий

Вдобавок таким гражданам стала поступать доплата за январь. Дело в том, что ранее в соответствии с законом о федеральном бюджете пенсии проиндексировали только на 5,9%, то есть в первый месяц 2022 г. они получили меньшие суммы. После внесения необходимых поправок в законодательство пенсионерам компенсируют разницу.