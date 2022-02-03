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Экономика

Минсельхоз объявил о мерах поддержки производителей хлеба и молока

Ведомости

Министерство сельского хозяйства России планирует выделить хлебопекарным и животноводческим предприятиям денежные средства, чтобы обеспечить стабильные цены на хлебобулочную и молочную продукцию. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Так, сейчас Минсельхоз прорабатывает возможность предоставления производителям хлеба прямой поддержки в виде субсидий. Предполагается, что общий объем денежных средств составит 2,5 млрд руб. В прошлом году на эти цели направили 1,8 млрд руб. 

«Отдельного внимания требует и молочная отрасль, где на протяжении двух лет на фоне существенного роста себестоимости цены были стабильными», — отметили в ведомстве. Животноводам планируется выделить минимум 10 млрд руб. на закупку кормов.

В Минсельхозе пояснили, что подобные меры помогут сохранить рентабельность производителей продуктов, являющихся базовыми в России. Это, в свою очередь, обеспечит «стабильную ценовую ситуацию на рынке хлебобулочной и молочной продукции».

По данным Росстата, инфляция в России в декабре 2021 г. составила рекордные за шесть лет 8,39%. При этом стоимость продуктов питания увеличилась в среднем на 11,77%. Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 10,27%, молоко и молочная продукция — на 9,84%. Цель по инфляции в России составляет 4%.

Ранее сегодня Федеральная антимонопольная служба России сообщила о направлении крупнейшим производителям сахара в стране рекомендации по стабилизации розничных цен на данный продукт. В числе прочего регулятор предложил внести изменения в договоры с дистрибьюторами, установив предельную наценку на товары и введя запрет на перепродажу таковых. 

Минсельхоз уточнил, что также участвовал в разработке данных рекомендаций. Кроме того, ведомство видит необходимость в составлении подобных предложений и для предприятий розничной торговли. Наконец, министерство анонсировали расширение площади посевов под сахарную свеклу. 

Ранее по теме: ФАС направила производителям предложения по стабилизации цен на сахар

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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