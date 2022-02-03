Минсельхоз объявил о мерах поддержки производителей хлеба и молока
Министерство сельского хозяйства России планирует выделить хлебопекарным и животноводческим предприятиям денежные средства, чтобы обеспечить стабильные цены на хлебобулочную и молочную продукцию. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, сейчас Минсельхоз прорабатывает возможность предоставления производителям хлеба прямой поддержки в виде субсидий. Предполагается, что общий объем денежных средств составит 2,5 млрд руб. В прошлом году на эти цели направили 1,8 млрд руб.
«Отдельного внимания требует и молочная отрасль, где на протяжении двух лет на фоне существенного роста себестоимости цены были стабильными», — отметили в ведомстве. Животноводам планируется выделить минимум 10 млрд руб. на закупку кормов.
В Минсельхозе пояснили, что подобные меры помогут сохранить рентабельность производителей продуктов, являющихся базовыми в России. Это, в свою очередь, обеспечит «стабильную ценовую ситуацию на рынке хлебобулочной и молочной продукции».
По данным Росстата, инфляция в России в декабре 2021 г. составила рекордные за шесть лет 8,39%. При этом стоимость продуктов питания увеличилась в среднем на 11,77%. Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 10,27%, молоко и молочная продукция — на 9,84%. Цель по инфляции в России составляет 4%.
Ранее сегодня Федеральная антимонопольная служба России сообщила о направлении крупнейшим производителям сахара в стране рекомендации по стабилизации розничных цен на данный продукт. В числе прочего регулятор предложил внести изменения в договоры с дистрибьюторами, установив предельную наценку на товары и введя запрет на перепродажу таковых.
Минсельхоз уточнил, что также участвовал в разработке данных рекомендаций. Кроме того, ведомство видит необходимость в составлении подобных предложений и для предприятий розничной торговли. Наконец, министерство анонсировали расширение площади посевов под сахарную свеклу.