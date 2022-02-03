Минсельхоз объявил о мерах поддержки производителей хлеба и молока

По данным Росстата, инфляция в России в декабре 2021 г. составила рекордные за шесть лет 8,39%. При этом стоимость продуктов питания увеличилась в среднем на 11,77%. Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 10,27%, молоко и молочная продукция — на 9,84%. Цель по инфляции в России составляет 4%.