Стоимость авиакеросина на бирже обновила рекорд
Стоимость авиакеросина в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, достигнув показателя 61 619 руб. за тонну, свидетельствуют данные по итогам торгов.
Рост стоимости такого топлива по территориальному индексу европейской части России составил 0,3% — значение за прошлый день, 3 февраля, составляет 61 436 руб. за тонну.
В ходе торгов также повысилась стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 до 51 152 руб. за тонну (+0,85%) и 54 033 руб. за тонну (+0,23%) соответственно. Летний дизель повысился в цене на 0,45% до 56 313 руб. за тонну, а зимний дизель — на 0,02%, до 59 794 руб. за тонну. По итогам торгов на бирже снизилась цена межсезонного дизеля, она составила 56 917 руб. за тонну (-0,66%).
Биржевые цены на авиакеросин неоднократно обновляли рекорды стоимости в этом году. В сентябре прошлого года авиакомпании впервые за два года смогли претендовать на выплаты из бюджета в рамках демпферного механизма, однако они сочли выплаты недостаточными для покрытия убытков.
В 2021 г. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (объединяет крупнейшие российские авиакомпании) сначала предложила снизить уровень отсечки цены на авиакеросин с 53 250 до 39 305 руб./т, а затем — зафиксировать прошлогодний порог отсечения в демпфере до конца 2024 г. Авиакомпании также предлагали с 2022 г. повысить коэффициент для вычета по акцизу с 2,08 до 3,5, что дало бы рост субсидии с 3000 до 7000 руб./т. В январе вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство считает достаточными уже принятые меры по компенсации роста стоимости керосина.