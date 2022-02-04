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Экономика

Стоимость авиакеросина на бирже обновила рекорд

Ведомости

Стоимость авиакеросина в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, достигнув показателя 61 619 руб. за тонну, свидетельствуют данные по итогам торгов.

Рост стоимости такого топлива по территориальному индексу европейской части России составил 0,3% — значение за прошлый день, 3 февраля, составляет 61 436 руб. за тонну.

В ходе торгов также повысилась стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 до 51 152 руб. за тонну (+0,85%) и 54 033 руб. за тонну (+0,23%) соответственно. Летний дизель повысился в цене на 0,45% до 56 313 руб. за тонну, а зимний дизель — на 0,02%, до 59 794 руб. за тонну. По итогам торгов на бирже снизилась цена межсезонного дизеля, она составила 56 917 руб. за тонну (-0,66%).

Биржевые цены на авиакеросин неоднократно обновляли рекорды стоимости в этом году. В сентябре прошлого года авиакомпании впервые за два года смогли претендовать на выплаты из бюджета в рамках демпферного механизма, однако они сочли выплаты недостаточными для покрытия убытков.

В 2021 г. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (объединяет крупнейшие российские авиакомпании) сначала предложила снизить уровень отсечки цены на авиакеросин с 53 250 до 39 305 руб./т, а затем — зафиксировать прошлогодний порог отсечения в демпфере до конца 2024 г. Авиакомпании также предлагали с 2022 г. повысить коэффициент для вычета по акцизу с 2,08 до 3,5, что дало бы рост субсидии с 3000 до 7000 руб./т. В январе вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство считает достаточными уже принятые меры по компенсации роста стоимости керосина.

Ранее по теме: Авиакомпании хотят получать больше денег за дорогой керосин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных