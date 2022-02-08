Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые почти за месяц

Сейчас ключевая ставка находится на рекордном с октября 2017 г. уровне в 8,5% годовых. За 2021 г. ЦБ семь раз повысил ее, чтобы снизить темпы роста потребительских цен. Несмотря на это, инфляция по итогам года составила 8,39%, что стало максимумом за шесть лет. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция на 28 января достигла 8,82% при цели ЦБ в 4%. Накануне источники «Ведомостей» в правительстве сообщили, что Минэк повысил прогноз по инфляции в 2022 г. с 4 до 5,9%.