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Экономика

Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые почти за месяц

Ведомости

Курс доллара в ходе сегодняшних торгов впервые с 13 января опустился ниже 75 руб., следует из данных Московской биржи. 

К 14:27 мск он упал до 74,99 руб., хотя к 15:30 мск вновь вырос до 75,15 руб. На открытии торгов американская валюта стоила 75,48 руб.

Курс евро на минимуме 8 февраля достигал 85,68 руб. после 86,3 руб. на открытии торгов. В 15:30 мск европейская валюта торговалась по 85,82 руб.

По мнению экспертов, опрошенных Reuters, укреплению рубля по отношению к доллару и евро поспособствовали состоявшиеся вчера переговоры между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины. Французский политик после беседы заявил в эфире телеканала BFVTV, что в результате встречи цель остановить эскалацию между Россией и Украиной была достигнута.

Дополнительную поддержку рублю оказывают ожидания аналитиков, что на заседании 11 февраля совет директоров Банка России повысит ключевую ставку. «Более высокие ставки поддерживают рубль, делая инвестиции в рублевые активы более привлекательными», — пояснили эксперты.

Сейчас ключевая ставка находится на рекордном с октября 2017 г. уровне в 8,5% годовых. За 2021 г. ЦБ семь раз повысил ее, чтобы снизить темпы роста потребительских цен. Несмотря на это, инфляция по итогам года составила 8,39%, что стало максимумом за шесть лет. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция на 28 января достигла 8,82% при цели ЦБ в 4%. Накануне источники «Ведомостей» в правительстве сообщили, что Минэк повысил прогноз по инфляции в 2022 г. с 4 до 5,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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