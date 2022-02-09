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Экономика

В ВШЭ оценили долю нелегального крепкого алкоголя в России в 27%

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Доля нелегального крепкого алкоголя на российском рынке по итогам прошлого года составила 27%, или 611 млн бутылок, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ).

Оценка ВШЭ приведена на основе данных Росстата и Росалкогольрегулирования. В прошлом году объем продаж крепких алкогольных напитков составил 1,56 млрд литров. Основным каналом реализации остается розничная торговля (98%), остальная доля приходится на сегмент общественного питания.

Как пояснили эксперты, при сокращении нелегального оборота крепкого алкоголя на 70% прибыль участников рынка может вырасти на 17-18 млрд руб. в год, а доходы государства при этом могут увеличиться на 73-79 млрд руб. в год за счет роста сбора по акцизам.

В декабре прошлого года Group-IB проводила оценку рынка онлайн-продажи алкоголя, которая пока остается незаконной. По данным исследования, рынок в прошлом году составил 2,75 млрд руб., что примерно на 10% больше, чем в 2020 г. Показатель вырос впервые с 2019 г., уточняют эксперты. Так, в 2018 г. оборот такого рынка составил 2,1 млрд руб., а в последующие два года сохранялся на уровне 2,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных