В ВШЭ оценили долю нелегального крепкого алкоголя в России в 27%
Доля нелегального крепкого алкоголя на российском рынке по итогам прошлого года составила 27%, или 611 млн бутылок, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ).
Оценка ВШЭ приведена на основе данных Росстата и Росалкогольрегулирования. В прошлом году объем продаж крепких алкогольных напитков составил 1,56 млрд литров. Основным каналом реализации остается розничная торговля (98%), остальная доля приходится на сегмент общественного питания.
Как пояснили эксперты, при сокращении нелегального оборота крепкого алкоголя на 70% прибыль участников рынка может вырасти на 17-18 млрд руб. в год, а доходы государства при этом могут увеличиться на 73-79 млрд руб. в год за счет роста сбора по акцизам.
В декабре прошлого года Group-IB проводила оценку рынка онлайн-продажи алкоголя, которая пока остается незаконной. По данным исследования, рынок в прошлом году составил 2,75 млрд руб., что примерно на 10% больше, чем в 2020 г. Показатель вырос впервые с 2019 г., уточняют эксперты. Так, в 2018 г. оборот такого рынка составил 2,1 млрд руб., а в последующие два года сохранялся на уровне 2,5 млрд руб.