В ВШЭ оценили долю нелегального крепкого алкоголя в России в 27%

В декабре прошлого года Group-IB проводила оценку рынка онлайн-продажи алкоголя, которая пока остается незаконной. По данным исследования, рынок в прошлом году составил 2,75 млрд руб., что примерно на 10% больше, чем в 2020 г. Показатель вырос впервые с 2019 г., уточняют эксперты. Так, в 2018 г. оборот такого рынка составил 2,1 млрд руб., а в последующие два года сохранялся на уровне 2,5 млрд руб.