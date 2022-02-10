Правительство разработало законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%
Правительство подготовило законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%, выплаты проиндексируют с 1 января, как и остальным пенсионерам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
«Мы начнем с вопроса, решения которого ожидают все военные пенсионеры. По поручению президента подготовлен законопроект об индексации им пенсий на 8,6%. Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица. В том числе – служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарные», — сообщил Мишустин.
Он призвал депутатов Госдумы рассмотреть законопроект «в кратчайшие сроки», чтобы люди получали пенсии своевременно и в полном объеме.
Такое поручение президент России Владимир Путин дал 21 января. Изначально пенсии военных должны были проиндексировать на 4% с 1 октября этого года – на уровень ниже фактической инфляции. Президент поручил проиндексировать выплаты на 8,6%, как и получателям страховой пенсии. Он добавил, что решение коснется в общей сложности порядка 2,6 млн человек — вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.
28 января Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января этого года. Таким образом, в целом средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 руб., рассказали ранее в Совете Федерации. В 2021 г. эта сумма составляла примерно 17 443 руб.