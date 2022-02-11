На новые проекты атомной энергетики выделят 56 млрд рублей из ФНБ

К 2024 г. планируется начать сооружение малого атомного реактора РИТМ-200Н, также будет начато сооружение малых энергоблоков «в морском исполнении» для Чукотского АО и будет завершено строительство завода по производству топлива нового поколения. Объем экспорта топлива в денежном выражении к 2030 г. может достичь $2,7 млрд ежегодно, следует из презентации вице-премьера, а к 2024 г. экспорт может составить $1,4 млрд.