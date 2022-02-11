Газета
Экономика

На новые проекты атомной энергетики выделят 56 млрд рублей из ФНБ

Ведомости

На развитие новой атомной энергетики в России планируется выделить около 56 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 г.

«Порядка 40 млрд руб. планируется на проекты к рамках инициативы по созданию новой атомной энергетики. На эти цели дополнительно предполагается выделить около 56 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния», — сказал Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что в трехлетнем федеральном бюджете также заложено около 9 млрд руб. на поддержку развития водородной энергетики. «Мы рассчитываем, что это позволит России нарастить свое присутствие на мировом энергетическом рынке», — отметил он.

«Новая атомная энергетика» — одна из 42 программ социально-экономического развития России, утвержденных правительством в июле прошлого года. Ключевое направление программы — строительство АЭС малой мощности (до 300 МВт). Кроме того, инициатива предусматривает создание технологической платформы для безотходной энергетики с замкнутым топливным циклом, развитие рынка атомных технологий и создание нового ядерного топлива.

Планируется, что благодаря реализации программы к 2030 г. Россия займет 20% доли мирового рынка атомных электростанций малой мощности и 24% на рынке ядерного топлива, заявил на заседании вице-премьер Александр Новак. В прошлом году уже началось строительство реактора на быстрых нейтронах и завода по производству топлива нового поколения, а также завершено обоснование инвестиций малых АЭС.

Ранее по теме: Счетная палата проведет анализ вызовов глобального энергоперехода для России

К 2024 г. планируется начать сооружение малого атомного реактора РИТМ-200Н, также будет начато сооружение малых энергоблоков «в морском исполнении» для Чукотского АО и будет завершено строительство завода по производству топлива нового поколения. Объем экспорта топлива в денежном выражении к 2030 г. может достичь $2,7 млрд ежегодно, следует из презентации вице-премьера, а к 2024 г. экспорт может составить $1,4 млрд.

Россия к 2060 г. рассчитывает достигнуть углеродной нейтральности — состояния экономики, при котором объем выбросов парниковых газов равен общему количеству предотвращенных или удаленных. По оценкам «Росатома», в рамках этой стратегии доля атомной энергетики в общем объеме выработки электроэнергии в России начнет увеличиваться после 2030 г. и к 2040-2045 гг. достигнет 25%. В 2020 г. доля выработки АЭС в единой энергосистеме составила 20,6%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных