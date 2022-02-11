На новые проекты атомной энергетики выделят 56 млрд рублей из ФНБ
На развитие новой атомной энергетики в России планируется выделить около 56 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 г.
«Порядка 40 млрд руб. планируется на проекты к рамках инициативы по созданию новой атомной энергетики. На эти цели дополнительно предполагается выделить около 56 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния», — сказал Мишустин.
Премьер-министр напомнил, что в трехлетнем федеральном бюджете также заложено около 9 млрд руб. на поддержку развития водородной энергетики. «Мы рассчитываем, что это позволит России нарастить свое присутствие на мировом энергетическом рынке», — отметил он.
«Новая атомная энергетика» — одна из 42 программ социально-экономического развития России, утвержденных правительством в июле прошлого года. Ключевое направление программы — строительство АЭС малой мощности (до 300 МВт). Кроме того, инициатива предусматривает создание технологической платформы для безотходной энергетики с замкнутым топливным циклом, развитие рынка атомных технологий и создание нового ядерного топлива.
Планируется, что благодаря реализации программы к 2030 г. Россия займет 20% доли мирового рынка атомных электростанций малой мощности и 24% на рынке ядерного топлива, заявил на заседании вице-премьер Александр Новак. В прошлом году уже началось строительство реактора на быстрых нейтронах и завода по производству топлива нового поколения, а также завершено обоснование инвестиций малых АЭС.
К 2024 г. планируется начать сооружение малого атомного реактора РИТМ-200Н, также будет начато сооружение малых энергоблоков «в морском исполнении» для Чукотского АО и будет завершено строительство завода по производству топлива нового поколения. Объем экспорта топлива в денежном выражении к 2030 г. может достичь $2,7 млрд ежегодно, следует из презентации вице-премьера, а к 2024 г. экспорт может составить $1,4 млрд.
Россия к 2060 г. рассчитывает достигнуть углеродной нейтральности — состояния экономики, при котором объем выбросов парниковых газов равен общему количеству предотвращенных или удаленных. По оценкам «Росатома», в рамках этой стратегии доля атомной энергетики в общем объеме выработки электроэнергии в России начнет увеличиваться после 2030 г. и к 2040-2045 гг. достигнет 25%. В 2020 г. доля выработки АЭС в единой энергосистеме составила 20,6%.