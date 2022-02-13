Песков назвал причину продажи газа Европе по высоким ценам
Европейские страны вынуждены закупать российский газ в связи с тем, что они не заключили с Россией долгосрочные контракты, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Президент говорил по энергетическому взаимодействию, что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем», — сказал Песков.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Евросоюз сам создал себе проблемы с ценами на газ. При этом вице-премьер Александр Новак сообщил о готовности страны наращивать добычу и поставки газа в Европу. Однако для этого «Газпрому» необходимо заключить с партнерами долгосрочные контракты, так как компании потребуется большой объем инвестиций.
Цены на газ в Европе останутся высокими в этом году и заметно снизятся только в 2023 г., говорится в зимнем прогнозе Европейской комиссии (ЕК).
«Во всем мире цены на газ в последнее время снизились с рекордных уровней, но остаются повышенными. На европейском рынке цены на газ и электроэнергию продолжают торговаться на рекордно высоком уровне, и в настоящее время ожидается, что они значительно снизятся только в 2023 г.», — сказано в докладе.
Сохранение высоких цен на газ обусловлено несколькими факторами. Первый — рекордно низкий уровень заполненности европейских подземных газовых хранилищ (ПХГ). Ранее «Газпром» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщил, что к 3 февраля показатель составил 36,7%. При этом ПХГ Германии и Франции «опустошены уже на 2/3», отмечали в российской компании.
В конце лета 2021 г. цены на газ в Европе стали расти быстрыми темпами. Если весной средняя стоимость фьючерса находилась в районе $250-300 за 1000 куб. м, то уже в конце августа превысила $600, а в начале октября — $1000. Это произошло на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Дело в том, что в Европе установилась безветренная погода, снизившая объемы генерации. В декабре котировки вновь обновили исторические максимумы, достигнув почти $2200 за 1000 куб. м, а затем стали снижаться.