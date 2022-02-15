Госдума приняла законопроект о едином налоговом счете в первом чтении

«Сейчас существует 9 трлн вариантов заполнения документов. Это 33–35 млн ошибок в год. А это взыскания, пени. Только технических нестыковок, где появляется переплата или недоплата, 50 млрд в день. Сегодня смело можно будет отменить требования 19 законов и 700 подзаконных актов. Для бизнеса при принятии закона будет четыре платежки в год и появится возможность платить авансом — на личное усмотрение», — заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.