Госдума приняла законопроект о едином налоговом счете в первом чтении
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект «Единой России», предусматривающий возможность уплаты всех налоговых платежей через единый налоговый счет. Таким счетом, который будет открываться каждому плательщику в Федеральном казначействе, смогут воспользоваться граждане, ИП и юрлица.
Сейчас налогоплательщики обязаны заполнять большое количество платежных поручений с огромным количеством реквизитов, поясняют авторы документа.
«Сейчас существует 9 трлн вариантов заполнения документов. Это 33–35 млн ошибок в год. А это взыскания, пени. Только технических нестыковок, где появляется переплата или недоплата, 50 млрд в день. Сегодня смело можно будет отменить требования 19 законов и 700 подзаконных актов. Для бизнеса при принятии закона будет четыре платежки в год и появится возможность платить авансом — на личное усмотрение», — заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Если законопроект будет принят, уплатить налоги можно будет единым платежом. Для этого будет достаточно указать в платежном поручении сумму каждого налога и ИНН налогоплательщика. При этом налоговый орган на основе имеющихся у него документов и информации самостоятельно засчитает единый налоговый платеж в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов, в том числе на основании информации, представляемой плательщиком.
«Принятие законопроекта исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов и обеспечит экономически обоснованный расчет суммы пеней на общую сумму задолженности перед бюджетом», — говорится в пояснительной записке. Если перечисленные на единый счет средства превысят общую сумму подлежащих уплате налогов, их можно будет либо вернуть, либо зачислить в счет уплаты налогов другого лица по заявлению налогоплательщика. Кроме того, законопроект предлагает установить единые сроки уплаты налогов для упрощения платежного календаря.