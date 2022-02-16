Хуснуллин назвал повышение ключевой ставки «угрозой» для жилищного строительства

В прошлом году Минстрой представил проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г. Рост ставок по ипотеке в документе называется ключевым риском, который может помешать достичь целевых показателей по росту объемов ввода жилья до 120 млн кв. м в год. В ведомстве отметили, что повышение ставок в сочетании с опережающим ростом цен на жилье снижает доступность ипотеки и сокращает спрос на жилье на первичном рынке, в результате чего снижается количество запусков новых проектов.