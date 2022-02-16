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Экономика

Хуснуллин назвал повышение ключевой ставки «угрозой» для жилищного строительства

Ведомости

Повышение ключевой ставки Центробанком до 9,5 п. п. означает «серьезную угрозу» для отрасли жилищного строительства России, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Сегодняшняя ключевая ставка для нас является серьезной угрозой, угрозой вообще для развития жилищного строительства, и мы сейчас думаем, как эту проблему решать», — сказал Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.

Всего за 2021 г. было выдано почти 2 млн ипотечных кредитов на сумму 5,7 трлн руб. Это больше на 7% в денежном выражении и на 30% в количественном выражении по сравнению с 2020-м, отметил Хуснуллин. Он добавил, что правительство продолжает выполнять задачу, поставленную в указе президента Владимира Путина, по достижению значений ставки по ипотеке не более 7,9%, несмотря на повышение ключевой ставки.

В минувшую пятницу ЦБ на первом заседании в 2022 г. повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 9,5% годовых. Сейчас она находится на рекордном уровне с конца апреля 2017-го (9,75%), при этом ЦБ не исключает повышения ставки до двухзначного уровня. На этом фоне ряд банков сообщил о планах повысить ставки по ипотеке.

В прошлом году Минстрой представил проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г. Рост ставок по ипотеке в документе называется ключевым риском, который может помешать достичь целевых показателей по росту объемов ввода жилья до 120 млн кв. м в год. В ведомстве отметили, что повышение ставок в сочетании с опережающим ростом цен на жилье снижает доступность ипотеки и сокращает спрос на жилье на первичном рынке, в результате чего снижается количество запусков новых проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных