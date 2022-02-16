Госдума приняла законопроект об индексации пенсий военных на 8,6%
Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект, в соответствии с которым пенсии военных и приравненных к ним граждан проиндексируют на 8,6% с 1 января текущего года, то есть задним числом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Закон касается около 2,6 млн человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Пенсии проиндексируют по поручению президента России Владимира Путина. Ранее предполагалось, что в этом году с 1 октября выплаты повысят на 4%, однако решение пересмотрели ввиду того, что годовая инфляция по итогам 2021 г. составила 8,39%.
Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации пенсий военных 10 февраля. До этого аналогичным образом проиндексировали выплаты всем остальным пенсионерам в России. Средства стали поступать гражданам 3 февраля, сообщал Пенсионный фонд страны.