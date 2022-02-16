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Экономика

Госдума приняла законопроект об индексации пенсий военных на 8,6%

Ведомости

Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект, в соответствии с которым пенсии военных и приравненных к ним граждан проиндексируют на 8,6% с 1 января текущего года, то есть задним числом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Закон касается около 2,6 млн человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Пенсии проиндексируют по поручению президента России Владимира Путина. Ранее предполагалось, что в этом году с 1 октября выплаты повысят на 4%, однако решение пересмотрели ввиду того, что годовая инфляция по итогам 2021 г. составила 8,39%.

Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации пенсий военных 10 февраля. До этого аналогичным образом проиндексировали выплаты всем остальным пенсионерам в России. Средства стали поступать гражданам 3 февраля, сообщал Пенсионный фонд страны.

Ранее по теме: Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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