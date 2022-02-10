Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%

21 января президент России Владимир Путин поручил проиндексировать военные пенсии на 8,6%. Изначально пенсии военных должны были проиндексировать на 4% с 1 октября этого года – на уровень ниже фактической инфляции. Президент поручил проиндексировать выплаты на 8,6%, как и получателям страховой пенсии. Он добавил, что решение коснется в общей сложности порядка 2,6 млн человек — вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.