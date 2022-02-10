Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об индексации пенсий военным на 8,6% с 1 января 2022 г., документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 г. на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством», — говорится в пояснительной записке.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, дополнительные расходы бюджета на индексацию военных пенсий в 2022 г. составят 63,4 млрд руб., в 2023 г. – 42,5 млрд руб., в 2024 г. – 48,4 млрд руб.
21 января президент России Владимир Путин поручил проиндексировать военные пенсии на 8,6%. Изначально пенсии военных должны были проиндексировать на 4% с 1 октября этого года – на уровень ниже фактической инфляции. Президент поручил проиндексировать выплаты на 8,6%, как и получателям страховой пенсии. Он добавил, что решение коснется в общей сложности порядка 2,6 млн человек — вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.
28 января Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января этого года. Таким образом, в целом средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 руб., рассказали ранее в Совете Федерации. В 2021 г. эта сумма составляла примерно 17 443 руб.