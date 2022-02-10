Газета
Экономика

Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%

Ведомости

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об индексации пенсий военным на 8,6% с 1 января 2022 г., документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 г. на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством», — говорится в пояснительной записке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, дополнительные расходы бюджета на индексацию военных пенсий в 2022 г. составят 63,4 млрд руб., в 2023 г. – 42,5 млрд руб., в 2024 г. – 48,4 млрд руб.

21 января президент России Владимир Путин поручил проиндексировать военные пенсии на 8,6%. Изначально пенсии военных должны были проиндексировать на 4% с 1 октября этого года – на уровень ниже фактической инфляции. Президент поручил проиндексировать выплаты на 8,6%, как и получателям страховой пенсии. Он добавил, что решение коснется в общей сложности порядка 2,6 млн человек — вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.

28 января Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января этого года. Таким образом, в целом средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 руб., рассказали ранее в Совете Федерации. В 2021 г. эта сумма составляла примерно 17 443 руб.

Ранее по теме: Правительство разработало законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных