Росстат зафиксировал рекордный с 2008 года рост ВВП России
ВВП России в 2021 г., по первой оценке, вырос на 4,7%, сообщил Росстат. Это рекордный показатель за 13 лет, в 2008 г. он составил 5,2%. В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса экономика России упала на максимальные с 2009 г. 2,7%.
Общий объем ВВП по итогам прошлого года составил 130,795 трлн руб. против 107,315 трлн руб. в 2020 г. «Динамика ВВП и его компонентов в 2021 г. относительно 2020 г. обусловлена восстановлением экономической активности», — отметили в Росстате. Так, объем производства увеличился почти по всех отраслях экономики, отметили в статистическом ведомстве.
Наибольший рост добавленной стоимости в 2021 г. показали:
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — +24,1% (в 2020 г. снижение составило 24,1%);
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — +13,8% (после роста на 0,5% в 2020 г.);
- деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления — +10,6% (после падения на 27,7% в 2020 г.);
- финансовая и страховая деятельность — +9,2% (+8,7% в 2020 г.);
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — +8,4% (падение на 10,6% в 2020 г.).
Кроме того, в сфере оптовой и розничной торговли рост составил 8,1%, в строительстве — 5,8%, в обрабатывающих производствах — 4,6%, в отрасли добычи полезных ископаемых — 4,2%. Отрицательная динамика зафиксирована лишь в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — на 1,3% после роста на 0,2% годом ранее, а также в госуправлении, обеспечении военной безопасности и соцобеспечении — на 0,01% после роста на 2,7% в 2020 г.
Объем расходов населения на потребление товаров и услуг за прошлый год вырос на 7,1%, а конкретно домашних хозяйств — на 9,6%, отметил Росстат. В 2020 г. наблюдалось падение на 4,9 и 7,3% соответственно. «Рост конечного потребления связан c заметным оживлением потребительского спроса», — заявили в статистическом ведомстве.
Экспорт вырос на 3,2%, а импорт — на 16,7% после сокращения на 4,1 и 12,1% соответственно годом ранее. Со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы Росстат отметил, что увеличение импорта в большей степени обусловлено наращиванием ввоза машин и оборудования, а также продуктов нефтехимической и химической промышленности.
Президент России Владимир Путин заявил о том, что экономика России в 2021 г. вырастет на 4,7%, еще в ноябре прошлого года. Показатель, представленный Росстатом, превысил оценку Минэкономразвития, которое сообщало, что ВВП в январе - декабре увеличился на 4,6%. Центробанк представил ту же оценку, что и статистическое ведомство.
По прогнозу ЦБ, в 2022 г. российская экономика вырастет на 2-3%. При этом 11 февраля регулятор понизил оценку ВВП на 2023 г. с 2-3% до 1,5-2,5%. Минэкономразвития ожидает, что в текущем году экономика России может вырасти примерно на 3%.