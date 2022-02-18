Росстат зафиксировал рекордный с 2008 года рост ВВП России

Кроме того, в сфере оптовой и розничной торговли рост составил 8,1%, в строительстве — 5,8%, в обрабатывающих производствах — 4,6%, в отрасли добычи полезных ископаемых — 4,2%. Отрицательная динамика зафиксирована лишь в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — на 1,3% после роста на 0,2% годом ранее, а также в госуправлении, обеспечении военной безопасности и соцобеспечении — на 0,01% после роста на 2,7% в 2020 г.