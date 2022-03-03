Brent подорожала до $118 за баррель впервые за девять лет

Нефть дорожает на фоне дефицита из-за отказа клиентов от покупок российской нефти на фоне новых западных санкций, несмотря на то что ограничения не затронули энергетический сектор напрямую, отмечает Bloomberg. По данным консалтинговой компании Energy Aspects, порядка 70% торговли российской нефтью заморожено. Во вторник, 1 марта, скидка на нефть Urals к Brent выросла до нового исторического рекорда — $18,6 за баррель.