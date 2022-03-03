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Экономика

Brent подорожала до $118 за баррель впервые за девять лет

Ведомости

Цена нефти Brent 3 марта преодолела отметку в $118 за баррель впервые с февраля 2013 г., свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

По состоянию на 5:01 мск майские фьючерсы на североморский эталон торговались по $118,13/барр. К 8:44 мск котировки снизились до $116,92/барр., рост к предыдущему закрытию составил 11,37%. Стоимость фьючерсов на американский сорт WTI росла на 3,39% до $114,35 за баррель.

Нефть дорожает на фоне дефицита из-за отказа клиентов от покупок российской нефти на фоне новых западных санкций, несмотря на то что ограничения не затронули энергетический сектор напрямую, отмечает Bloomberg. По данным консалтинговой компании Energy Aspects, порядка 70% торговли российской нефтью заморожено. Во вторник, 1 марта, скидка на нефть Urals к Brent выросла до нового исторического рекорда — $18,6 за баррель.

Ряд западных энергетических компаний объявил об уходе из нефтегазовых проектов в России. В частности, такое решение приняли американская Exxon Mobil, британско-нидерландская Shell, британская BP и норвежская Equinor. Ранее страны — члены Международного энергетического агентства договорились продать 60 млн баррелей нефти из национальных запасов с целью снижения цен. Минэнерго США также решило 2 марта высвободить 30 млн баррелей из стратегического резерва страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных