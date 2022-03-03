Правительство сможет продавать аграрную продукцию из госфонда

Новое постановление предусматривает, что запасы интервенционного фонда можно передавать от одного хранителя к другому, если есть риск снижения ее сохранности или ухудшения качества. Если такая передача нецелесообразна с экономической точки зрения, она может быть реализована по рыночной цене, а если такой возможности нет — по цене закупки.