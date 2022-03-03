Правительство сможет продавать аграрную продукцию из госфонда
Правительство расширило перечень случаев использования резервов госфонда для стабилизации внутренних цен на сельхозпродукцию, в том числе сахар, сообщает пресс-служба кабмина.
Речь идет о фонде, который формируется путем государственных закупок у аграриев при низких ценах. В случае заметного роста цен эта продукция продается, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Ранее государственные интервенции проводились только на рынке зерна, но в июне 2021 г. было принято решение закупать в фонд еще и сахар.
Согласно новым правилам, решение о продаже сельхозпродукции из госфонда может быть принято в случае, если цены на нее выросли на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции. Предприятия и организации, которым будет реализовываться продукция, будет определять Минсельхоз вместе с Минэкономразвития, Минфином и Федеральной антимонопольной службой.
До этого сельхозпродукцию из фонда можно было реализовывать по решению правительства без проведения биржевых торгов в некоторых случаях — например, в качестве международной гуманитарной помощи или в случае недостатка продукции в регионе, вызванного опасными для производства природными явлениями.
Новое постановление предусматривает, что запасы интервенционного фонда можно передавать от одного хранителя к другому, если есть риск снижения ее сохранности или ухудшения качества. Если такая передача нецелесообразна с экономической точки зрения, она может быть реализована по рыночной цене, а если такой возможности нет — по цене закупки.