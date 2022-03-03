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Экономика

Правительство сможет продавать аграрную продукцию из госфонда

Ведомости

Правительство расширило перечень случаев использования резервов госфонда для стабилизации внутренних цен на сельхозпродукцию, в том числе сахар, сообщает пресс-служба кабмина.

Речь идет о фонде, который формируется путем государственных закупок у аграриев при низких ценах. В случае заметного роста цен эта продукция продается, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Ранее государственные интервенции проводились только на рынке зерна, но в июне 2021 г. было принято решение закупать в фонд еще и сахар.

Согласно новым правилам, решение о продаже сельхозпродукции из госфонда может быть принято в случае, если цены на нее выросли на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции. Предприятия и организации, которым будет реализовываться продукция, будет определять Минсельхоз вместе с Минэкономразвития, Минфином и Федеральной антимонопольной службой.

До этого сельхозпродукцию из фонда можно было реализовывать по решению правительства без проведения биржевых торгов в некоторых случаях — например, в качестве международной гуманитарной помощи или в случае недостатка продукции в регионе, вызванного опасными для производства природными явлениями.

Новое постановление предусматривает, что запасы интервенционного фонда можно передавать от одного хранителя к другому, если есть риск снижения ее сохранности или ухудшения качества. Если такая передача нецелесообразна с экономической точки зрения, она может быть реализована по рыночной цене, а если такой возможности нет — по цене закупки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных