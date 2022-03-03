Из-за санкций экономические центры могут сместиться в сторону Сибири

«События 2020 г., связанные с пандемией, показали, что наиболее уязвимы для разрыва цепочек, для шока на финансовом рынке центральные регионы. Поэтому, если мы говорим о Москве и Санкт-Петербурге, они, безусловно, сильно пострадают. Если мы говорим о сибирских промышленных городах, то здесь обстановка будет значительно лучше», – цитирует ТАСС Косого.