Из-за санкций экономические центры могут сместиться в сторону Сибири
Санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине приведут к смещению центров экономики и инфраструктуры в сторону Сибири, об этом заявили эксперты на XVIII Красноярском экономическом форуме.
Санкционное давление можно превратить в возможности, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее мнению, в России созданы механизмы, которые позволят противостоять всем ограничениям, и Сибирь – одна из приоритетных территорий развития из-за сосредоточения крупнейших в России запасов цветных металлов и других природных ресурсов.
«Мы не остановим реализацию инвестиционных проектов, развитие строительства, промышленности или национальных проектов, как хотели бы наши западные партнеры. Наоборот, сейчас мы формируем новую экономическую политику, над ней уже работает правительство. Нужны локомотивы развития экономики», – цитирует ТАСС Абрамченко.
По словам вице-премьера, в рамках новой стратегии Сибири, которую готовит правительство, в макрорегионе будет создано восемь кластеров: лес, переработка алюминия, цветные и редкоземельные металлы, нефть и газ, сельское хозяйство, драгоценные металлы, туризм и уголь.
«Благодаря всем мероприятиям по повышению инвестиционной активности, запуску проектов и новых экономических циклов планируем создать более 450 000 новых рабочих мест, привлечь триллионы рублей инвестиций», – говорит Абрамченко.
Транспортная инфраструктура и логистика из-за санкций будут смещаться в центральную часть России и на восток, считает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. По его мнению, текущая обстановка никак не повлияет на железнодорожную инфраструктуру, в том числе в части перевозок угля и руды, но может произойти «интенсификация работы».
«События 2020 г., связанные с пандемией, показали, что наиболее уязвимы для разрыва цепочек, для шока на финансовом рынке центральные регионы. Поэтому, если мы говорим о Москве и Санкт-Петербурге, они, безусловно, сильно пострадают. Если мы говорим о сибирских промышленных городах, то здесь обстановка будет значительно лучше», – цитирует ТАСС Косого.