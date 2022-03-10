Песков сравнил с гаданием на кофейной гуще попытки спрогнозировать инфляцию в России

Инфляция в России начала резко ускоряться на фоне санкций, которые ввели против страны другие государства за начало военной операции в Донбассе и на Украине. Более 300 иностранных компаний, включая продуктовых ритейлеров, заявили об уходе с российского рынка или временной приостановке деятельности. Более того, российские производители лекарств сообщили о дефиците сырья и компонентов, сославшись на то, что контрагенты фактически прекратили поставки в страну. Некоторые ритейлеры выразили опасения относительно сбоев с поставками детских смесей.