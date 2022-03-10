Песков сравнил с гаданием на кофейной гуще попытки спрогнозировать инфляцию в России
Ситуация в российской экономике сейчас беспрецедентная из-за санкций, введенных в отношении страны США, Евросоюзом и другими государствами, поэтому прогнозировать, какой будет инфляция, — это как гадать на кофейной гуще. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вчерашние данные Росстата, согласно которым потребительские цены в стране в период с 26 февраля по 4 марта выросли на рекордные за всю историю наблюдений 2,22%.
«Сейчас что-то прогнозировать — дело абсолютно неблагодарное, и это, скорее, гадать на кофейной гуще, потому что ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было, поэтому что-то прогнозировать очень сложно», — сказал он.
Песков не смог отметить на вопрос, обновит ли недельная инфляция рекорд в дальнейшем. По мнению пресс-секретаря, сейчас нужно не прогнозировать, а стремиться к минимизации негативных последствий и рисков. Для этого штаб при правительстве принимает необходимые меры, добавил собеседник журналистов.
Внешнее влияние на российскую экономику, наблюдаемое сейчас, Песков назвал «шоковым». «Есть негативные последствия — они будут минимизироваться. Сейчас ситуация достаточно турбулентная, но как раз меры по успокоению, стабилизации этой ситуации уже реализуются и дальнейшие меры прорабатываются», — заверил он.
Росстат отслеживает недельную инфляцию с 2008 г. С того момента она ни разу не превышала 1%. 2,22%, зафиксированные в начале марта, стали абсолютным рекордом. Это произошло на фоне резкого подорожания туристических поездок в Турцию (+28,67%), а также техники и лекарств. Вдобавок наблюдался рост цен на продукты питания.
Инфляция в России начала резко ускоряться на фоне санкций, которые ввели против страны другие государства за начало военной операции в Донбассе и на Украине. Более 300 иностранных компаний, включая продуктовых ритейлеров, заявили об уходе с российского рынка или временной приостановке деятельности. Более того, российские производители лекарств сообщили о дефиците сырья и компонентов, сославшись на то, что контрагенты фактически прекратили поставки в страну. Некоторые ритейлеры выразили опасения относительно сбоев с поставками детских смесей.