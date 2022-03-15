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Экономика

НАФИ назвал долю следящих за курсом валют россиян

Ведомости

В конце февраля-начале марта доля россиян, следящих за курсом валют, достигла 50%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ. По данным экспертов, курсом валют интересовались даже те россияне, которые не имеют в них накоплений. 

Наибольший интерес к курсу валют выказали жители Центрального и Северо-Западного федеральных округов — 60 и 58% соответственно, наименьший — жители Сибирского и Дальневосточного округов, 37 и 38% соответственно.

Согласно опросу, чаще других за курсом валют следили граждане с высшим образованием (60%), фрилансеры (70%) и сотрудники коммерческих компаний (58%), реже — представители рабочих профессий (43%), государственные и муниципальные служащие (28%). 

Помимо этого, согласно опросу НАФИ, две трети россиян (66%) собираются сокращать расходы и учиться обходиться без некоторых привычных вещей в случае серьезных финансовых затруднений. 

«Более половины россиян будут искать возможности дополнительного заработка. Четверть опрошенных (25%) готовы начать тратить средства, составляющие их финансовую «подушку безопасности». В число популярных стратегий россиян вошли также обращение за материальной помощью к близким и продажа части имущества», — отмечается в исследовании.

Курс рубля начал падать после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля. Курс отечественной валюты обрушился в начале марта, после того, как западные страны ввели санкции против крупнейших российских банков и заморозили резервы Банка России. 28 февраля курс доллара впервые в новейшей истории России превысил 100 руб. 

Официальный курс доллара на 15 марта составляет 115,9 руб., курс евро — 127,23 руб., свидетельствуют данные ЦБ. 

Накануне Центробанк сообщил, что расширит временно диапазон расчета курса доллара к рублю из-за повышенной волатильности на валютном рынке. Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по мск. Ранее период расчета составлял 10:00 — 11:30 мск. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных