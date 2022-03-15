НАФИ назвал долю следящих за курсом валют россиян

В конце февраля-начале марта доля россиян, следящих за курсом валют, достигла 50%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ. По данным экспертов, курсом валют интересовались даже те россияне, которые не имеют в них накоплений.