НАФИ назвал долю следящих за курсом валют россиян
Наибольший интерес к курсу валют выказали жители Центрального и Северо-Западного федеральных округов — 60 и 58% соответственно, наименьший — жители Сибирского и Дальневосточного округов, 37 и 38% соответственно.
Согласно опросу, чаще других за курсом валют следили граждане с высшим образованием (60%), фрилансеры (70%) и сотрудники коммерческих компаний (58%), реже — представители рабочих профессий (43%), государственные и муниципальные служащие (28%).
Помимо этого, согласно опросу НАФИ, две трети россиян (66%) собираются сокращать расходы и учиться обходиться без некоторых привычных вещей в случае серьезных финансовых затруднений.
«Более половины россиян будут искать возможности дополнительного заработка. Четверть опрошенных (25%) готовы начать тратить средства, составляющие их финансовую «подушку безопасности». В число популярных стратегий россиян вошли также обращение за материальной помощью к близким и продажа части имущества», — отмечается в исследовании.
Курс рубля начал падать после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля. Курс отечественной валюты обрушился в начале марта, после того, как западные страны ввели санкции против крупнейших российских банков и заморозили резервы Банка России. 28 февраля курс доллара впервые в новейшей истории России превысил 100 руб.
Официальный курс доллара на 15 марта составляет 115,9 руб., курс евро — 127,23 руб., свидетельствуют данные ЦБ.
Накануне Центробанк сообщил, что расширит временно диапазон расчета курса доллара к рублю из-за повышенной волатильности на валютном рынке. Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по мск. Ранее период расчета составлял 10:00 — 11:30 мск.