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Экономика

ЦБ с 15 марта перестанет покупать золото у банков

Ведомости

ЦБ с 15 марта приостанавливает покупку золота у банков, чтобы они могли удовлетворить спрос населения, сообщает пресс-служба регулятора.

«В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение связано с ростом спроса на драгметалл, который был вызван отменой налога на добавленную стоимость на покупку золотых слитков для физлиц. До этого россияне при покупке золотого слитка в банке выплачивали НДС в размере 20%.

Минфин называет инвестиции в золото «идеальной альтернативой» скупке долларов в условиях колебаний курса рубля. Крупные банки, такие как Сбербанк и ВТБ, зафиксировали повышенный спрос на покупку золота и палладия. В частности, в Сбербанке отметили четырехкратный рост объема покупок этих металлов за последние недели.

ЦБ приостановил покупку золота на внутреннем рынке с 1 апреля 2020 г. на фоне волатильности на финансовых рынков из-за пандемии COVID-19. После почти двухлетнего перерыва покупки были возобновлены с 28 февраля 2022 г. Цена покупки золота определялась ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных