ЦБ с 15 марта перестанет покупать золото у банков
ЦБ с 15 марта приостанавливает покупку золота у банков, чтобы они могли удовлетворить спрос населения, сообщает пресс-служба регулятора.
«В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение связано с ростом спроса на драгметалл, который был вызван отменой налога на добавленную стоимость на покупку золотых слитков для физлиц. До этого россияне при покупке золотого слитка в банке выплачивали НДС в размере 20%.
Минфин называет инвестиции в золото «идеальной альтернативой» скупке долларов в условиях колебаний курса рубля. Крупные банки, такие как Сбербанк и ВТБ, зафиксировали повышенный спрос на покупку золота и палладия. В частности, в Сбербанке отметили четырехкратный рост объема покупок этих металлов за последние недели.
ЦБ приостановил покупку золота на внутреннем рынке с 1 апреля 2020 г. на фоне волатильности на финансовых рынков из-за пандемии COVID-19. После почти двухлетнего перерыва покупки были возобновлены с 28 февраля 2022 г. Цена покупки золота определялась ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.