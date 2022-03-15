Глава МИД Франции предупредил о риске продовольственного кризиса в ЕС
Продовольственный кризис может начаться в Европейском союзе (ЕС) на фоне уже существующего энергетического кризиса, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Существуют искренние опасения среди министров финансов по поводу риска кризиса продовольствия в дополнение к энергетическому кризису, который у нас уже есть», — сказал он после совета министров экономики и финансов государств ЕС (цитата по «РИА Новости»).
По словам Ле Мэра, Россия и Украина являются крупными производителями ряда продуктов. В качестве примера он привел пшеницу, которая сейчас, по его словам, подорожала.
Ситуация осложняется тем, что в настоящий момент в Северной Африке наблюдается засуха, добавил министр. Ввиду этого трудности могут возникнуть у некоторых африканских государств, резюмировал Ле Мэр.
1 марта Ле Мэр заявил, что ЕС собирается развернуть «тотальную» экономическую войну против России за военную операцию на Украине. Санкции против России он охарактеризовал как «необычайно эффективные». При этом министр признал, что подобные ограничительные меры могут нанести урон экономике ЕС.