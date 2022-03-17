Аксенов заявил о намерении построить новый город в Крыму
Правительство Крыма совместно с вице-премьером Маратом Хуснуллиным готовит предложение по строительству на территории полуострова нового города с населением в 50 000 человек, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Сергей Аксенов.
«Совместно с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным готовим предложение, связанное с подведением инфраструктуры под строительство нового города на 50 000 человек на территории Республики Крым», — написал он.
Новый город может быть расположен на западном побережье Сакского района или возле поселка Николаевка Симферопольского района. Соответствующую инициативу планируют внести в кабмин до 1 апреля текущего года.
В августе прошлого года глава Минвостокразвития России Алексей Чекунов анонсировал появление на Дальнем Востоке первого города-миллионника под названием Спутник. Его планировали создать, объединив новый населенный пункт с населением в 300 000 человек с Владивостоком и Артемом, где проживают около 600 000 и 100 000 граждан соответственно.
В сентябре прошлого года было подписано соглашение о строительстве Спутника. Оно начнется в 2023 г., сообщил 17 февраля губернатор Приморского края Олег Кожемяко.