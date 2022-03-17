Аксенов заявил о намерении построить новый город в Крыму

В августе прошлого года глава Минвостокразвития России Алексей Чекунов анонсировал появление на Дальнем Востоке первого города-миллионника под названием Спутник. Его планировали создать, объединив новый населенный пункт с населением в 300 000 человек с Владивостоком и Артемом, где проживают около 600 000 и 100 000 граждан соответственно.