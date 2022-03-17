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Аксенов заявил о намерении построить новый город в Крыму

Ведомости

Правительство Крыма совместно с вице-премьером Маратом Хуснуллиным готовит предложение по строительству на территории полуострова нового города с населением в 50 000 человек, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Сергей Аксенов.

«Совместно с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным готовим предложение, связанное с подведением инфраструктуры под строительство нового города на 50 000 человек на территории Республики Крым», — написал он.

Новый город может быть расположен на западном побережье Сакского района или возле поселка Николаевка Симферопольского района. Соответствующую инициативу планируют внести в кабмин до 1 апреля текущего года.

В августе прошлого года глава Минвостокразвития России Алексей Чекунов анонсировал появление на Дальнем Востоке первого города-миллионника под названием Спутник. Его планировали создать, объединив новый населенный пункт с населением в 300 000 человек с Владивостоком и Артемом, где проживают около 600 000 и 100 000 граждан соответственно.

В сентябре прошлого года было подписано соглашение о строительстве Спутника. Оно начнется в 2023 г., сообщил 17 февраля губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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