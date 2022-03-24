Путин обсудил с Совбезом макроэкономическую ситуацию в России
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Собравшиеся обсудили макроэкономическую ситуацию в стране.
«Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране», — сказал он.
В рамках совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о ходе военных действий России на Украине. «Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», — добавил Песков.
На встрече присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД России Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и cпецпредставитель президента Сергей Иванов.