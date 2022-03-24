Путин обсудил с Совбезом макроэкономическую ситуацию в России

В рамках совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о ходе военных действий России на Украине. «Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», — добавил Песков.