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Путин обсудил с Совбезом макроэкономическую ситуацию в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Собравшиеся обсудили макроэкономическую ситуацию в стране.

«Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране», — сказал он.

В рамках совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о ходе военных действий России на Украине. «Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», — добавил Песков.

На встрече присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД России Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и cпецпредставитель президента Сергей Иванов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных